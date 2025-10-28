Un gol en l’últim sospir fa caure al San Mauro contra el Pobla de Mafumet (1-2)

Resultats del Partit
San Mauro,U.D. vs Pobla Mafumet,C.F.
Lliga Elit
Un gol en el temps afegit va provocar la derrota del San Mauro per 1-2 en el partit contra el Pobla de Mafumet, corresponent a la sisena jornada de la Lliga Elit. Els montbuiencs van empatar al minut 87 un partit que se’ls havia complicat en la segona part, però el destí tenia males notícies guardades per als de l’Anoia.
La primera part va estar marcada pel ritme del San Mauro. Eren els de Jesús Milán qui tenien les ocasions més clares i qui jugaven amb més facilitat. La pilota, però, no va entrar, arribant al descans amb un empat a 0.
A la segona meitat arribarien els tres gols del partit. Els primers en avançar-se serien els visitants, amb una jugada de combinació molt ràpida a la sortida d’un córner que va acabar al fons de la xarxa. Era el minut 66 de partit, i els de Montbui encara tenien temps per capgirar la situació. Al minut 87, un cop de cap impecable de Lluc Maymó a la sortida d’un córner va deixar el partit empatat a 1 gol.
Quan semblava que el partit ja no donava per més, un potent xut des de fora de l’àrea després d’un servei de banda va acabar al fons de la porteria maurista, posant l’1-2 final al marcador. Un final amarg després d’un partit intens i molt disputat.
El San Mauro és dotzè a la classificació de la Lliga Elit, fregant el descens, tot i que encara queda molta lliga. La competició, un any més, està demostrant ser molt igualada i qualsevol detall pot marcar la diferència per als equips. El proper partit del San Mauro serà diumenge a les 18h contra l’AE Prat.