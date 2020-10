“Gaudeixo veient com els alumnes evolucionen, aprenen, guanyen confiança i se’ls obren portes”

Aquest mes d’octubre la Lisa O’Sullivan ha obert una nova acadèmia d’anglès a Igualada. Allà, juntament amb el seu equip, demostra la seva passió per l’ensenyament. Anglesa i de mare irlandesa, fa 17 anys que viu a Catalunya

Quan vas arribar a Catalunya?

Vaig arribar fa 17 anys, l’any 2003.

Ha canviat molt l’interès que tenim per aprendre anglès en tots aquests anys?

Sí, quan vaig arribar i vaig començar a fer classes tenia feina, però el just per poder viure, pagar el pis, les despeses, etc … Crec que amb la crisi de l’any 2008 tothom es va adonar de la importància de saber anglès, sobretot pels negocis. La gent es va adonar que havia de treballar també amb empreses de fora del país i per això era necessari l’anglès. Crec que, amb la crisi actual, també és important potenciar el nivell d’anglès. Com es diu a vegades, una crisi és una oportunitat, en aquest cas per aprendre anglès. El coneixement d’idiomes ens permet ser més competitius

Tens una acadèmia a Barcelona i ara n’obres una altra a Igualada. Per què aquí?

Fa tres anys vaig comprar una casa a Santa Maria de Miralles, així que també vaig visitar Igualada i em va agradar molt. Crec que és una ciutat amb molt d’encant, on la gent és molt amable. De fet, des del juliol que visc a Igualada i aquí estic molt contenta. I vaig decidir obrir l’acadèmia aquí perquè molta gent m’ho preguntava i em comentava que estaria bé tenir més oferta de cursos amb professors nadius d’Anglaterra.

Quan vas obrir la teva primera acadèmia, a Barcelona?

Primer vaig començar fent classes a casa, però tenia una llista d’espera molt gran i vaig decidir obrir una acadèmia el 2004. Des del principi hi havia molta gent. I la gent s’ho anava comentant, el boca-orella va funcionar fins que, per exemple, l’any passat érem 300 alumnes a l’acadèmia. A més donem classes en grans empreses i també online. Així que en total hi va haver algun moment de l’any passat que vam fer classes fins a 650 alumnes.

Com és la vostra metodologia?

El primer és que els nostres professors són nadius. A més, el tracte amb els nostres alumnes és molt proper i amb una metodologia molt comunicativa, molt dinàmica. Volem que els alumnes aprenguin, però al mateix temps que s’ho passin bé. Els donem molta confiança perquè se sentin a gust, aquesta és la millor manera per aprendre. Una altra cosa important és que ensenyem l’anglès britànic, no l’americà.

A l’acadèmia que vas obrir el passat 5 d’octubre a Igualada són tot professors nadius?

A les classes dels més petits sempre volem que hi hagi algú que a més de dominar a la perfecció l’anglès també parli català molt bé. Així que a Igualada tenim a la Maria, una professora que va estudiar filologia anglesa. Però la resta de professors, per als que ja són més grans, són nadius.

Què és el més important per aprendre idiomes?

Tenir ganes d’aprendre, estar motivat. És important posar el teu món en anglès: llegir, mirar les sèries i pel·lícules en anglès, etc … Fins i tot parlar en veu alta amb tu mateix en anglès, per practicar una mica. Jo, per exemple, ho faig amb el castellà, parlo amb els meus gats! (Riu)

Avui dia la relació dels nens i nenes amb l’anglès és molt més habitual que fa uns anys. Miren sèries, pel·lícules o els més petits fins i tot dibuixos animats. Amb tot això, aprenen més ràpid l’idioma?

Crec que a les escoles també posen més afany a ensenyar anglès, però crec que malauradament, encara que facin més hores, no han canviat la manera d’ensenyar. Segurament els nens tenen millor nivell ara, però és difícil que els agradi a l’escola. Això sí, els nens aprenen més ràpid que els adults.

Els adults també tenen més interès? Hi ha més adults en classes que abans?

Sí, ara mateix encara hi ha més nens que adults, però el percentatge d’adults ha pujat en els últims anys. S’han adonat que dominar l’anglès és important per als seus treballs i trobar-ne de millors. És per això que en els últims anys han pujat les inscripcions d’adults.

Què és el que més t’agrada d’ensenyar?

Ensenyar anglès és la meva passió, la meva feina i el meu hobby. És la meva vida, m’encanta! En el meu temps lliure busco material per a les classes, penso en com enfocar les classes, etc … I les professores que tenim a l’acadèmia també són d’aquest tipus, la seva passió, la seva vocació és l’ensenyament. I per això són professores que estan molt de temps amb nosaltres. El que més m’agrada és veure’ls com aprenen, com evolucionen, com guanyen confiança i com se’ls obren més portes gràcies a millorar el seu anglès. Per exemple, si algú va de vacances a Londres i quan torna em comenta amb molta alegria que ho entenia tot, a mi això m’encanta!