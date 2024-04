Finalitzada la rehabilitació del pont de la Boixera de la Pobla de Claramunt

També han quedat enllestits altres actuacions relacionades amb la mobilitat al municipi

Aquests dies es donaven per finalitzats els treballs que s’han dut a terme al llarg dels darrers mesos al pont de la Boixera per a restaurar els desperfectes que presentava i d’adaptar-lo al pas amb seguretat de vianants i ciclistes. I és que, a més de ser un element patrimonial destacat de la Pobla de Claramunt, el pont forma part del projecte Vies Blaves que desenvolupa la Diputació de Barcelona per a la creació de camins paral·lels a les lleres dels rius Llobregat, Cardener i Anoia que puguin ser utilitzats per la ciutadania en desplaçaments no motoritzats.

Les obres realitzades al pont de la Boixera s’han centrat en la seva consolidació estructural, la neteja i reparació dels trencaments i desperfectes que presentava i l’adequació al pas de persones. A més s’ha buscat resti­tuir-ne l’aspecte original del pont de pedra que va ser construït l’any 1883 i que va formar part de la xarxa viària fins a la dècada dels anys noranta.

L’actuació ha comptat amb un pressupost de 357.200 euros aportats íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Altres millores

No ha estat aquest en tot cas l’únic projecte relacionat amb la millora de la mobilitat al municipi que ha quedat enllestit aquests dies. Paral·lelament, també s’han donat per finalitzades les tasques de condicionament del camí de Can Solà, un vial de 510 metres de longitud que uneix la carretera C244 amb aquest nucli de la població. L’actuació ha consistit en l’asfaltatge del camí, la seva senyalització horitzontal i en la realització de treballs relacionats xarxa de clavegueram i de connexió a camins existents o entrades a camps. Les obres han comptat amb un pressupost de 90.000 euros (61.000 euros aportats pel govern català a través del PUOSC i la resta per l’Ajuntament).

Finalment, també s’han dut a terme els treballs de pintat de la senyalització horitzontal al camí d’accés al barri de les Garrigues.