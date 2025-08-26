La Festa Major de Vallbona d’Anoia va tenir la imatgeria festiva com a protagonista

El passat cap de setmana, 23 i 24 d’agost, Vallbona d’Anoia va celebrar la seva Festa Major. El programa d’activitats, organitzat per l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia i diverses entitats locals, va oferir propostes per a totes les edats, des de jocs infantils fins a concerts i balls populars.
La jornada de dissabte va començar amb una sessió d’inflables a la piscina municipal, però el punt àlgid del dia va ser el Sopar de Festa Major, que va aplegar més de 120 persones a la plaça de l’Església qui seguidament, van gaudir de música i ball amb el grup de versions Trambólicos
La cultura popular i imatgeria va ser la protagonista de la jornada de diumenge. Va començar amb la presentació del nou remolc dels gegants pels carrers del poble, acompanyats pels Trabucaires de Banyeres del Penedès seguit de la missa amb la participació de la Coral ARA I AQUÍ.
Un dels moments més emotius de la Festa Major va ser la celebració del 40è aniversari dels gegants Roser i Bartomeu. A la plaça de l’Església, antics membres de la colla fundadora van fer un discurs emotiu, recordant la història d’aquestes figures emblemàtiques. L’aniversari va incloure la presentació de dos nous capgrossos, Banyetes i Espurna, un homenatge a la colla de diables local, que s’uneixen ara a la família gegantera de Vallbona d’Anoia. L’acte va cloure amb un pastís, cava i una foto multitudinària amb tots els assistents.
La Festa Major va posar el seu punt final amb un magnífic concert de jazz a càrrec de l’Hèctor Floría Trio.
La gran afluència de públic i l’ambient festiu durant tot el cap de setmana demostren la vitalitat i la cohesió del teixit associatiu i veïnal de Vallbona d’Anoia. L’Ajuntament agraeix la col·laboració de totes les entitats, persones voluntàries i veïns i veïnes que han fet possible aquesta festa.