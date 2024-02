Farrés Brothers i cia presenten “Murmut” a Barcelona

Publicitat

La companyia anoienca Farrés Brothers i cia., formada per Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet, es troba en un moment dolç de la seva trajectòria, amb cinc espectacles de gira en els propers mesos. Del 28 de febrer al 10 de març, faran temporada a Barcelona amb Murmut, una creació de Jordi Palet i Toni Ubach sobre la necessitat de protecció. Es preveu que aquestes deu funcions al Teatre Tantarantana siguin les darreres d’una peça que es va començar a crear abans de la pandèmia i que ja ha fet una vintena de funcions.

“Conservem, acumulem i col·leccionem coses, sons, records que ens protegeixen. Murmut és teatre d’objectes per parlar dels objectes que ens fan sentir segurs… o això ens pensem”, ha explicat el creador Jordi Palet. A diferència de la majoria de muntatges dels Farrés Brothers, Murmut és una obra per adults, una peça poètica que, amb un subtil sentit de l’humor, barreja teatre d’objectes, text i música en directe. Parla de com tots estem a la intempèrie tot i que busquem sempre la seguretat. De com ens aferrem als objectes com una mena de flotador. Una creació molt tendra i amb la qual tothom ens podem sentir connectats.

Jordi Palet, que habitualment assumeix el rol de director i dramaturg, passa ara sobre l’escenari al costat de Toni Ubach, que interpreta la música en directe, tot i que normalment s’ha dedicat a la il·luminació. Murmut ha comptat amb la mirada externa de l’especialista en teatre d’objectes Xavier Bobés, que participarà d’una conversa postfunció amb la companyia el dia 7 de març.

Per altra banda, la companyia ha anunciat que un dels seus espectacles més íntims, Dins el cau del Tabalet, podrà mostrar-se en la seva versió en castellà (La Madriguera) a FETÉN, el festival de teatre de tots els públics més important de l’estat espanyol, conjuntament amb Mostra Igualada, on també es podrà veure, en funcions amb català i anglès. La companyia, doncs, vol apostar així per la internacionalització d’aquest petit espectacle per a vint-i-cinc espectadors, que ja es va estrenar a Itàlia i del qual té una llarga gira preparada per al 2024.

En paral·lel, continuen les gires d’Orbital, Tripula i la seva darrera creació, HoHiHu, que es va veure l’estiu passat al Festival Grec i a FiraTàrrega, i que el proper 25 de febrer serà a Capellades. La companyia ha celebrat portar aquest espectacle al poble que va inspirar part de l’obra, que transcorre en una troballa arqueològica, com és el cas de l’Abric Romaní. A més de tots els espectacles que tenen en marxa, confien poder retirar algun dels espectacles que tenen en cartera per donar espai a una nova creació, que ja han avançat que s’estrenarà a finals d’any i que es basarà en un conte contemporani.

Compartir