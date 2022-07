“Fa molts anys que esperàvem actuar a l’Anòlia, és un bon pas per al grup”

Entrevista a Toni Palmés i Pol Sánchez, fundadors de la banda musical Lluna Plena

El Toni Palmes i el Pol Sánchez són dos joves anoiencs que viuen la seva vida entre notes musicals. En 2018, arran d’una proposta per realitzar un concert en acústic a Piera, en Toni i el Pol es van endinsar en el repte de crear una banda musical anomenada Lluna Plena que versiona cançons de pop-rock, i ara llença el seu primer LP amb els temes Encara rius així, Nunca Jamás i Flor Azul. A l’entusiasme de l’estrena d’aquest nou disc, Lluna Plena suma l’emoció d’actuar el pròxim dimecres 13 de juliol a l’escenari de l’Anòlia, compartint cartell amb consolidats artistes del panorama català com ara Sopa de Cabra, Ginestà, Els Catarres o La Ludwing Band entre d’altres.

Parlem amb els fundadors de Lluna Plena sobre la seva música i les seves sensacions.

Com sorgeix Lluna Plena?

Pol: El meu pare és músic i ens va trobar un bolo per a La Marató a Piera el 2018. Jo li vaig dir al Toni perquè tenim amics en comú. Vam anar nosaltres dos sols per fer un concert acústic de guitarra i piano. I allà va ser el primer concert.

Toni: Després d’aquest concert es van anar afegint els altres components. La majoria són amics del mateix institut, i el guitarrista que és amic del Pol, i així es va formar el grup. I vam anar fent concerts.

Ara ja sou 6…

T: Després d’aquest primer concert en 2018, al llarg del 2019 vam començar a afegir gent, però, va ser molt progressiu, no van entrar tots de cop. Primer va venir a un concert l’Albert Panisello, el guitarrista i el Bernat Marimon, el baixista; després es va afegir el bateria, Xavier Compte, i el trompeta, Pau Oliva. Va ser tot un procés progressiu fins ara que som sis.

Amb qui us agradaria compartir escenari?

T-P: Posats a somiar amb qui fos del panorama català, a Oques Grasses no li faríem el lleig (riuen). D’aquí d’Igualada, per exemple, podríem dir Xillona.

Sou un grup format per joves, com compaginar la música amb els estudis o la vostra vida personal?

T: Jo tinc 18 i el Pol un any més. És complicat, la veritat, perquè aquest any una gran part del grup fèiem segon de batxillerat i ha sigut complicat compondre temes, coordinar assajos…, però es pot anar fent. Intentem mantenir un dia d’assaig a la setmana i gairebé sempre el complim. El bateria és més gran i també treballa, llavors costa una mica més compaginar-ho, però la veritat és que ho estem portant bastant bé i a l’estiu, que tots tenim més temps, és més fàcil.

Hora Baixa és el vostre primer LP, quina acollida està tenint?

P: Nosaltres que hem parlat amb amics i gent del nostre voltant i diuen que els agrada i a nosaltres ens encanta (riu).

On podem escoltar les cançons d’Hora Baixa?

Toni: A totes les plataformes digitals convencionals. A l’Instagram teniu els enllaços a la part de la biografia per poder accedir-hi.

Heu tocat a diferents municipis tant de la comarca com fora. A quin lloc us agrada més actuar?

T: Correcte. Els concerts a l’Espelt sempre són especials, i el públic sempre compleix. I el de Copons també va estar molt i molt bé.

P: A l’Espelt va ser el primer concert que vam fer amb tota la banda, i el vam organitzar tot nosaltres mateixos al centre de l’Espelt. Ja en portem 3 o 4 i sempre és fantàstic.

Canteu en català i en castellà, per què?

T: Quan vam començar molta part del repertori eren covers i al final era música que ens agradava i hi havia algunes peces en català i d’altres en castellà. Els nostres gustos musicals han variat entre els dos idiomes i al final, també componem en els dos idiomes. No hi ha una raó molt clara i algun dia et surt una lletra en català i un altre dia en castellà i així anem fent, al final surt sol.

També versioneu cançons de pop-rock. Quines han estat les vostres inspiracions?

P: Tirant més cap al rock, diria que Fito & Fitipaldis. Anem molt per èpoques. Ara, és cert que potser fem temes amb més canya a l’escenari i és més rock. Abans jo era molt de l’estil de Nil Moliner.

Durant els premis Zoom vau fer una actuació…

T: Va ser una bona experiència. Estàvem tots una mica neguitosos perquè havíem d’entrar el temps i estar coordinats amb el que passés a l’escenari per fer-ho tot just al moment.

P: Nosaltres estem molt acostumats a pujar a l’escenari i tocar l’hora i mitja o les dues hores al nostre aire i ja. A l’actuació dels Premis havies d’estar atent del que estigués passant al teatre i tocar en els moments que calia, és més complicat. Però va sortir bé i va ser molt bonic.

Podrem gaudir de vosaltres a l’escenari de l’Anòlia. En teniu ganes?

T: Moltes. Fa uns anys que esperàvem poder-ho fer, perquè, home, és fabulós. Comparteixes cartell amb grups grans de Catalunya. A més, és un bon pas per al grup.

Com va ser el contacte per a l’actuació a l’Anòlia?

T: Ens van contactar ells. Fa cosa de mig any ens van contractar per fer una actuació abans de la Gemma Humet. I, doncs, endavant.

Quines sorpreses ens esperen amb vosaltres a l’escenari durant l’Anòlia?

P: Podem dir que hi ha coses noves. És un concert curtet, de mitja hora, per això ho farem diferent.

T: En ser una actuació de mitja hora ho hem adaptat. Al final en un concert d’hora i mitja hi ha moments de tot i ara hem concentrat de tot una mica en una mitja hora perquè sigui un concert molt guai.

Com us prepareu abans d’una actuació?

P: Un dia, abans d’un concert, el Xavi -el bateria- abans de sortir se li va acudir de fer-nos una abraçada i una hòstia a la cara (riu), i des d’aquell dia així ho fem.

T: Nosaltres semblem molt tranquils, però quan som tots, la cosa és diferent. Hi ha molt bon rotllo amb el grup i abans d’una actuació sempre riem molt i traiem els nervis els uns als altres.

Lluna Plena té samarretes. On les podem trobar?

T: Bé, ens podeu contactar per Instagram, per missatge directe. En tenim algunes en estoc, però bé, si no les anem fent i les anem venent. Si algú en vol que ens contacti i nosaltres li podem fem arribar.

Quins plans de futur té Lluna Plena ara mateix?

T: Doncs seguir apuntant més amunt.

On us agradaria actuar? Una meta musical.

T: Grans escenaris, sobretot en l’àmbit català, en festivals grans com Canet Rock o l’Acampada Jove o llocs per l’estil. I bé, pel que fa a Espanya ja veuríem, però el que sí que sabem és on volem arribar. Apuntem alt, això està clar.

Teniu més concerts programats per aquest estiu?

T: Aquest estiu tenim un tu i jo a la Pobla de Claramunt, però s’ha d’acabar de confirmar una hora i alguns detalls. A l’agost tenim altres coses que s’han de tancar.