Euribor pels núvols!

Que t’atenguin a l’entitat financera a on tens els estalvis i els contractes financers és un “via crucis” sense fi; i, una vegada t’atenen, no és d’immediat, és pel cap de tants dies com ells volen. Ara bé, a la inversa, tu, has d’atendre’ls d’immediat, del contrari et bombardejaran amb trucades, missatges i amb el que faci falta.

Si designes un tercer, professional, perquè et faci la gestió que pretens, li exigiran poders notarials i s’haurà d’esperar a que els bastentegint, després, li donaran cita per quan a ells els hi sembli. Ara bé, quan et truquen ells o t’envien missatges a nom de l’entitat financera, no et presenten cap credencial, i ho fan amb prepotència i a l’hora que els hi dona el gust i la gana.

Les entitats financeres pretenen un funcionament bancària despersonalitzat, digital, en el que preval són els seus interessos, “recortes” en diuen de tancar oficines i reduir personal, la cantera dels directius de l’escola Mckinsey va per aquí.

L’EURIBOR està desbocat, es parla que les hipoteques amb interessos variables en base aquest índex, actualment, ja pot suposar pagar a l’any més de 2000 € d’hipoteca, i el que comporta aquest tipus d’hipoteques és que el mes vinent no saps el que hauràs de pagar.

Aquestes eren les hipoteques estrella mentre els interessos dels Bancs centrals estaven en negatiu, i, avui l’EURIBOR està al 2,128, en tendència a l’alça. Ara, per l’explicat, resulta que la hipoteca estrella és la d’interès fix, i més perquè els problemes que han causat la inflació, Covid, canvi climàtic i guerra d’Ucraïna, i, per tant, l’augment del tipus d’interès, no estan en vies de solució, al contrari, això comporta que en aquests moments l’interès de l’hipotecat que té una hipoteca variable és passar a la hipoteca fitxa.

És factible, sí, i hi ha dues maneres de poder fer-ho, la subrogació i la novació hipotecària.

La primera és canviant el préstec hipotecari d’entitat financera, i, la segona és negociar la modificació de les clàusules corresponent en la mateixa entitat financera que tens el préstec.

Això té un cost, tant en una com l’altra opció, la Llei Hipotecaria o preveu, estableix una comissió bancària que depèn de cada entitat, que sol oscil·lar entre el 0% i l’1 % de la quantitat pendent, o d’un mínim que tingui l’entitat establert, edemes la taxació de l’habitatge, que sol oscil·lar entre els 400 i 600 €. Les despeses de notaria, registra i gestoria van a càrrec de l’entitat financera en què es faci l’operació.

Quina opció és millor? Cal buscar la millor oferta, i aquí és a on torno al principi, en el drama que t’atenguin!

Per Internet, en línia, i si no n’ets pràctic busca el que tu faci, que a no tardar ja hi haurà especialistes que si dedicaran, però prepagament dels serveis, és el cost que les entitats financeres es treuen del damunt.