Estudi per incorporar a la xarxa de carreteres el camí Maset Nord

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Masquefa l’estudi informatiu d’incorporació del camí de Masquefa a Maset Nord (AN-057) a la xarxa local de carreteres, amb el codi B-5416. L’estudi preveu un pressupost de l’obra de 1.444.329,33 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de deu mesos.

L’objectiu del projecte és convertir el camí entre Masquefa i el Maset Nord en carretera, amb un traçat per a una velocitat de projecte de 40 Km/h i amb una plataforma d’amplada mínima de 6 m. El projecte, alhora, millora la seguretat de l’itinerari de vianants dotant-lo de continuïtat als trams a on actualment no existeix i protegint-lo del trànsit rodat amb una barrera integrada a l’entorn.

El projecte també preveu substituir les cunetes en terres per cunetes de formigó, així com la reposició dels serveis existents fora de la plataforma de la carretera i la millora del traçat a les dues corbes tancades que hi ha en aquest camí.

Aquest tram té una longitud aproximada de 1.100 m i té una amplada reduïda, de tan sols 5,5 m. Pel marge dret, sentit Masquefa, existeix una vorera baixa sense protecció respecte el trànsit rodat, a més de ser un itinerari que no és continu al tram sobre el Torrent de Can Bonastre ni al pas pel pont sobre la B-224; provocant que, en aquests trams, els vianants hagin de caminar per estretes franges laterals sense cap tipus de protecció respecte els vehicles.

