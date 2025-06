L’escola vallbonenca Josep Masclans s’endú un premi per un projecte analitzant les necessitats energètiques de Vallbona

L’escola Josep Masclans, de Vallbona d’Anoia, s’ha endut el primer premi del concurs Endesa Educa Digital per un projecte en format audiovisual elaborat per l’alumnat de 3r i 4t de Primària, els quals han presentat diferents propostes innovadores per fomentar l’energia neta i la sostenibilitat al seu entorn més proper, tant a l’escola com al poble.

El guardó, valorat en 2.000 euros, té com a objectiu promoure la millora de l’equipament o de la infraestructura elèctrica de l’escola, un recurs que reverteix directament en la comunitat educativa. A més, també s’ha entregat un diploma a tots els infants participants, a la professora implicada en el projecte i a l’escola. Per arrodonir la jornada festiva, la Fundació Endesa també ha organitzat una experiència científica i interactiva a l’aula, guiada per una persona experta, amb quatre estacions temàtiques. Cada estació està enfocada a promoure l’ús responsable dels recursos naturals i l’eficiència energètica a través de dinàmiques participatives, demostracions i reptes científics, amb l’objectiu de celebrar el talent i el compromís dels joves amb la ciència, la creativitat i la consciència ecològica, tot reforçant el valor de la innovació al servei del planeta.

Una anàlisi de les necessitats energètiques de Vallbona d’Anoia

El projecte fet l’escola Josep Masclans consisteix en un vídeo de 5 minuts realitzat per l’alumnat, que ha sabut analitzar les necessitats energètiques del municipi i proposar solucions per fer-lo més sostenible. El vídeo mostra l’entorn de Vallbona d’Anoia i inclou reflexions sobre l’ús d’energies renovables, tot explicant que l’escola ja disposa de plaques solars i, tot i no assolir l’autosuficiència energètica, expliquen que amb aquesta instal·lació posen el granet de sorra per contribuir a reduir les emissions de CO₂.

A partir de l’anàlisi de l’entorn, els nens i nenes proposen instal·lar aerogeneradors a la zona del pati, aprofitant el vent de la vall, i crear un sistema de recollida d’aigua de pluja per regar plantes i horts escolars. Fora del recinte escolar, suggereixen la instal·lació de nou enllumenat públic solar, balises solars als passos de vianants i la construcció d’un petit parc eòlic a la Miranda, una àrea elevada del municipi. També aposten per millorar l’eficiència de la il·luminació de l’estació de tren, per exemple.

El projecte ha destacat pel seu enfocament pràctic, per la participació activa de l’alumnat i per la seva capacitat d’analitzar i proposar solucions. A més, els alumnes van tenir l’oportunitat de presentar les seves propostes a l’equip directiu del centre i al regidor de Medi Ambient del municipi, Roc Farreras.