Entrevista a Eulàlia Pujol, propietària de Casa Victòria

Publicitat

Aquest any, l’Eulàlia Pujol celebra 30 anys de la botiga “nova” del carrer Born, 7. Abans, ca la Victorina (així li deien a la seva mare i és com moltes persones encara coneixen la botiga) va estar durant uns 40 anys al carrer Santa Maria, 5 fins que va moure’s per deixar lloc a l’ampliació de l’Ajuntament. Recentment, ha estat reconeguda per la seva identitat com un dels establiments emblemàtics de la ciutat.

Ser una botiga icònica d’Igualada és una responsabilitat o un mèrit?

Una mica les dues coses, una responsabilitat perquè ens prenem la feina amb moltes ganes d’oferir un bon servei i gènere al millor preu. També un mèrit poder haver arribat fins aquí, després de tants anys i canvis. Hem necessitat adaptar-nos i evolucionar.

Fa més de 40 anys que aixequeu la persiana cada dia. Com ha canviat el comerç en tots aquests anys?

Moltíssim, doncs ara amb la informàtica pots enviar fotos del gènere a les clientes, elles poden escollir, pots estar més al dia, però s’ha perdut una mica el caliu personal. Nosaltres intentem que això no passi, i gaudim molt de conèixer la clientela pel seu nom. També vam notar l’impacte dels centres comercials i més recentment el de la venda per Internet.

Avui hi ha grans franquícies en el sector de productes en què vosaltres esteu. Quins són els vostres avantatges competitius?

El tracte personal, l’assessorament o l’assortit de diferents marques. A Casa Victòria sempre hem destacat per buscar opcions per a tots els gustos i cossos, no només els cossos normatius que surten als anuncis. Hi ha productes com els sostenidors, on és importantíssim disposar d’un assortiment que ofereixi comoditat i salut a les diferents persones. Per experiència podem afirmar que no hi ha dos pits iguals!

Les franquícies solen ser monomarques i vosaltres podeu triar el millor de cadascuna. Teniu acords amb algunes o només sou clients?

En general Casa Victòria és client de les marques. És veritat que tenim una molt bona relació amb algunes de les marques amb les quals treballem des de fa anys, com ara Massana o Avet. Són marques que, per exemple, ens ajuden quan necessitem trobar una peça concreta per a una clienta.

Hi ha molts clients que valoren el tracte proper i sobretot el consell professional d’experts com vosaltres. És un factor diferencial a l’alça? De gent gran? De gent jove?

Majoritàriament és de gent gran, que no s’avenen a comprar per Internet i volen consell i assessorament, però també hi ha gent jove que et demana ajuda, sobretot en cotilleria. Ara, a l’època dels regals també ens fem un fart d’aconsellar quin és el millor detall per al gendre o quina talla li anirà millor a la tieta.

La roba interior és un producte que s’assimila a la segona pell, guanya pes el confort, sentir-se bé una mateixa o entrar en el joc de parella?

En general en la roba interior el primer és la comoditat, sentir-se bé amb una mateixa. Per sort, cada vegada tenim més marques amb les quals et pots sentir “sexy” sense deixar de banda el confort; també en talles més grans, cosa que abans era més complicada de trobar.

Hi ha gent preocupada per trobar peces que encaixin amb les seves talles?

Sí, hi ha força gent. No només amb les talles, sinó que també els cossos i les complexions són diferents. O les necessitats a nivell de sensibilitat a la pell. És per això que intentem tenir un assortit que cobreixi la majoria d’aquestes necessitats i, si no ho tenim, ho busquem i ho trobem.

Està ben resolt aquest tema o la clientela s’ha d’adaptar a allò que hi ha?

Depèn una mica de la marca, és per això que nosaltres tenim tota la feina que no es veu, la feina de buscar diferents productes que es puguin adaptar a la clientela. Intentem que les persones sempre surtin de la nostra botiga satisfetes, i no amb “el que hi ha”.

Altres productes com el bany és més d’exterior. Com hi juga la moda?

Hi juga un paper més important, amb el bany trobar la peça ideal encara és més complicat. Doncs per una banda busquem la comoditat, i en ser una peça de roba que es veu més, la part de l’estètica encara influeix més. A casa nostra venen moltes noies que no troben un biquini que els quedi bé a les franquícies i centres comercials.

Avui tothom parla de digitalització. Podeu entrar en els catàlegs dels fabricants per fer comandes específiques?

Sí, des de fa un temps que podem veure tota la col·lecció que fan i fem comandes puntuals per aquesta via. Malgrat això, la figura del comercial encara és molt important, doncs et porta el gènere a la botiga i el pots veure i tocar. Abans de posar a la venda un producte ens volem assegurar de la seva qualitat.

Feu vosaltres les seleccions dels millors productes?

Sí, és un apartat del qual en tenim cura. Amb els pijames, per exemple, treballem amb 12 marques diferents, per tal d’oferir una varietat de dissenys, patrons i preus. Els comercials passen dues vegades a l’any per fer comanda, la campanya d’estiu i la d’hivern.

Tots els vostres clients són amics?

La majoria, i el que fa més iŀlusió és veure que ja ve la tercera generació a comprar. Abans, quan jo era joveneta havia vist la iaia de la família, després la mare i ara ja venen amb els fills. Més enllà de l’amistat, l’ofici de botiguera fa que hi hagi una relació especial amb el client, on acabes coneixent els seus gustos i necessitats.

La botiga de sempre no és només un lloc on es va a comprar, sinó la trobada amb l’expertesa de qui ho coneix tot en aquest món. Costa molt estar al dia?

Requereix la seva feina. Per fer-ho també em recolzo amb la meva filla, que va ser la qui em va dir “mama, has de vendre calces menstruals”, per exemple. També és important escoltar a la clientela. Desgraciadament ens van tancant empreses que nosaltres hi compràvem i sap greu haver de dir-li a la clienta que el producte que gastava ja no es fabricarà més. I això passa més sovint del que voldríem.

Ara es parla molt de sostenibilitat. Els productes que veneu ajuden en aquest canvi de paradigma?

Sí, nosaltres sempre hem intentat vendre productes de qualitat que durin molts anys, cosa que ajuda en la més important de les tres R, la de reduir. Sempre que podem treballem amb empreses KM0, com les catalanes Mobo, Set o Massana. A banda d’això, anem demanant als fabricants, i ens escolten, que cada vegada hi hagi menys plàstics als embolcalls. Els productes cada vegada hi ha més models orgànics, de cotó, etc. sobretot en cotilleria i pijameria. I la clientela també col·labora, duent la seva bossa i, si no és per regal, ja no vol la capsa.

Compartir