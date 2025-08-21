Ensurt de matinada a Montbui: un incendi crema una masia buida i els seus voltants

Els bombers han hagut d’actuar aquesta matinada, pels volts de les 4h, per sufocar un incendi de vegetació forestal al terme municipal de Santa Margarida de Montbui, que ha cremat una masia buida i 1000 m2 de terreny. Els fets van passar en una masia aïllada a la zona del Saió i el Coll del Guix, i preocupava el fet que les flames, tot i que no gaire intenses, estiguessin a prop d’una zona molt boscosa.
Els bombers han activat fins a 12 dotacions per evitar la propagació de les flames. Aquest matí segueixen revisant el perímetre afectat.
📲 Descobreix notícies com aquesta i tota la informació de la comarca de l’Anoia a través del canal de WhatsApp de La Veu de l’Anoia.