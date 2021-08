“Ens venen tres o quatre anys que podem estar il·lusionats amb els jugadors que pugen de la base”

Entrevista a Cesc Fernàndez, entrenador de l’Igualada Rigat

La temporada 2021/2022 Cesc Fernández assumirà el repte més gran que ha tingut fins ara com a entrenador, el de dirigir a l’Igualada Rigat a OK Lliga. Després de molts anys als equips base del club, on va guanyar diversos campionats d’Espanya i de Catalunya, ara afronta el repte del primer equip. L’ara entrenador, havia estat porter del club durant la dècada dels 90.

Comences la primera experiència com a primer entrenador a l’elit. Com estàs vivint aquesta oportunitat?

Quan l’any passat el David Càceres em va cridar perquè fos el seu segon ja feia un parell d’any que m’havia allunyat de les banquetes. Ja portava 40 anys al món del hoquei i a la base ja ho havia guanyat quasi tot. El David volia que li donés un cop de mà, ja que molts dels jugadors que hi havia els havia portat jo a la base. Quan el David va decidir no continuar m’ho van proposar a mi i primer els hi vaig posar bastantes pegues, però em van comentar que creien que havia de ser jo i al final així ha estat.

Ho vàreu parlar amb el David quan t’ho van proposar?

Sí, i es va posar molt content per mi i em va donar ànims. De tant en tant m’envia algun missatge per si necessito qualsevol ajuda. De moment encara no l’he trucat, però si algun dia ho necessito sé que m’ajudarà amb tot allò que ell pugui.

El cos tècnic sou tots nous. També el preparador físic.

El tram final de l’any passat no teníem preparador, sabíem que havíem de fer hoquei i més hoquei. A l’inici d’aquest any ens ho vam plantejar i vam decidir que sí que l’havíem d’agafar perquè ens marqués unes pautes de treball durant tota la temporada.

Els tres entrenadors sou exporters. Es veu diferent l’hoquei des de la porteria?

La visió del porter és diferent a la resta. Quan érem allà sabíem quan el nostre equip estava fluït en atac, si ens tancàvem massa en defensa o si ens entraven per massa llocs. El que nosaltres volem son atacs fluids i defenses consistents. Com menys forats en defensa, millor. Potser sí que som una mica més defensius, però com sempre es diu, un bon atac parteix d’una bona defensa. Va tot molt lligat.

És això el que necessitareu per competir?

Si estem ordenats en defensa, estarem ben col·locats per sortir ràpid al contraatac. Al hoquei, els contraatacs representen el 70 a 80% dels gols. Hi haurà moments per a tot. A vegades pressionarem a tota la pista, altres ens tocarà estar més tancats a darrere. Això sí, una de les identitats de l’Igualada, sempre ho ha estat, és l’ordre en atac. Gairebé podem dir que som els que ho vam inventar.

Aquest any només hi ha hagut un fitxatge, el de l’Àlex Cantero. Per contra, han pujat 4 jugadors de la base, Gerard Riba, Aleix Marimon, Marc Carol i Guillem Torrents. L’aposta per la base és per filosofia i per economia?

Influeix tot. Hem de començar a posar els peus a terra, en el sentit que si tenim equips júnior que son campions d’Espanya o juvenils que son sub-campions d’Espanya i Campions de Catalunya, és evident que hem de mirar a la base i els hem de treballar. Tenim tres o quatre anys que poden ser molt il·lusionats pel que fa a la base. Els entrenadors ho estan fent molt bé i les nanos pugen molt forts. Nosaltres ho vam veure de seguida. Volíem que aquests jugadors pugessin i explotar-los al màxim.

A més, crec que son jugadors que s’adapten molt bé al nivell que se’ls demani.

Ja heu jugat dos partits de pretemporada, de Lliga Catalana. Quina valoració feu d’aquests dos partits?

Estem contents perquè els jugadors han treballat molt durant aquests 10 dies de pretemporada. El dia del Barça, tot i la derrota, vam veure moltes coses, bones i algunes que s’han d’arreglar. Pel partit del Girona, vam plantejar als jugadors que volíem fer un partit més de Lliga Catalana i això passava per guanyar aquest dimecres. També és veritat que contra el Girona arribàvem millor físicament, que contra el Barça hi vam arribar molt carregats després d’una primera setmana de pretemporada molt intensa.

Encara hi deu haver molts aspectes a treballar, però…

Sí, encara ens falta molt ordre en atac. En defensa vam fer un zero i això ja és important. El Ton Baliu, que ja ens dona molt, ens ha de donar més a l’hora de conjuntar-ho tot a dins de la pista. Els júniors s’ho han de creure més. I també hem d’ajudar a l’Àlex a trobar el seu rol dins de l’equip. De fet, hem d’ajudar-lo a ell i a tots.

Quin és l’objectiu de la temporada?

Amb això no hi penso gaire, la veritat. Per nosaltres cada partit ha de ser una final i hem de sortir a tope i motivats. Si és així, donarem feina als rivals. Està clar que ens agradaria poder quedar entre els vuit primers de la primera volta i classificar-nos per la Copa del Rei. I també entrar al play-off al final de la lliga. Però això és una feina d’anar a poc a poc i ja anirem veient allà on arribem. Això no deixa de ser una marató, hem de treballar per tenir un bon recorregut.