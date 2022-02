“En les darreres dues setmanes s’ha pacificat molt el trànsit al tram del radar de la C-244”

Entrevista a l’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte

En l’últim any han passat moltes coses a Vilanova del Camí. La més recent, la gran quantitat de multes que va imposar el nou radar de tram, però també han finalitzat alguns projectes i se n’han descartat d’altres, com la instal·lació d’un polígon industrial a Can Titó. D’aquests, i altres temes, en parlem amb l’alcaldessa del municipi, Noemí Trucharte.

Ja fa quasi dos anys que parlem de la covid i sembla que, ara sí, es comença a veure la llum al final del túnel. Com ha viscut tot aquest temps Vilanova del Camí?

L’inici, igual que la resta de la Conca, van ser moments molt durs pel tancament perimetral. Hem tingut moltíssimes defuncions al municipi i també a la residència.

Des de l’Ajuntament ens hem intentat reinventar per no parar l’economia del nostre municipi. Ara continuarem treballant per la recuperació econòmica de la nostra vila.

Quina valoració fan de la zona del PmUr3, quan ja fa uns mesos que està acabada?

Estem molt contents. El supermercat que es va traslladar del centre del municipi a aquesta zona va fer molta contractació nova i estem parlant amb altres operadors perquè es puguin instal·lar en aquella zona i ajudi a crear nous llocs de treball a Vilanova i la Conca.

Un altre dels projectes que estaven esperant és l’enllaç de la ronda sud.

Quan vaig entrar com a alcaldessa fa cinc anys només teníem la sortida de davant de l’Ajuntament i la de la ronda sud que estava inacabada. Hem treballat amb Territori per tenir una sortida pel barri de la Pau, acabada el 2018 i també estem treballant per tenir una sortida per la ronda sud direcció Barcelona, que no la tenim. Ja fa 14 anys que la demanem.

Quins projectes tenen previstos per aquest 2022?

Ara hem acabat la plaça Picasso, on s’hi podran acollir activitats culturals, lúdiques i festives. També estem treballant per fer la remodelació integral de la plaça Vilarrúbies, que és la més antiga del nostre municipi. Aquest any també incidirem en el bar de la piscina, que es convertirà en restaurant i gimnàs amb dues pistes de pàdel. Al camp de futbol farem remodelació dels vestidors i també el canvi de la gespa artificial. Finalment, també estem treballant en el disseny de tota la zona esportiva de Vilanova. Volem que siguin 250.000 metres quadrats de zona esportiva.

Es tractaria d’ampliar la zona de Can Titó, on ja hi és ara?

Sí, es tracta d’ampliar-la imaginant una Vilanova de futur, no amb els 12.500 habitants que tenim ara sinó amb tots aquells que creiem que podem créixer.

Parlant de Can Titó. S’havia plantejat com un dels espais per ubicar-hi polígons industrials i es va acabar descartant per la pressió ciutadana.

No va anar exactament així.

Com va anar doncs?

A la Conca tenim una taxa d’atur molt elevada i la Generalitat ens planteja que necessita sòl industrial de gran format. Nosaltres vam oferir a la Generalitat el nostre municipi per buscar alternatives per encabir aquest sòl industrial. I aquí, com a la resta de municipis de la Mancomunitat, es van fer estudis de viabilitat. L’única zona lliure era Can Titó, però el govern municipal descarta aquesta zona perquè no surten les parcel·les que es volien per la demanda que hi havia.

A la Generalitat, per tant, li semblava bé si era Can Titó?

La Generalitat respectava la voluntat dels municipis.

Després del No a Can Titó i Can Morera, també hi ha hagut el No en la consulta de Jorba. Continua sent favorable a què es tiri endavant el PDUAECO?

Amb les taxes d’atur que tenim a la Conca és impossible que no es treballi i es busquin alternatives per poder encabir grans empreses que donin treball als nostres ciutadans. Cada dia marxen 16.000 anoiencs a treballar a fora, una xifra molt alta. Si tinguéssim al nostre territori una gran empresa, representarien llocs de feina tant directes com indirectes.

Fa un parell de setmanes Vilanova era notícia no només a la comarca sinó també arreu de Catalunya per les 6.000 multes que s’havien posat en cinc setmanes al nou radar de tram a la C-244. Van anul·lar les multes i ara han pujat la velocitat màxima a 40 km/h. Ja s’ha fet tot el canvi de senyalització?

Ja està tota feta, tant la vertical com l’horitzontal.

En algun moment es van plantejar treure’l?

La veritat és que no. Aquesta zona que comentàvem abans de la PmUr3 ha passat de ser una travessia on pràcticament només hi circulaven vehicles a ser una zona amb diversos serveis on hi passen moltíssims vianants. La realitat de fa un any i mig és molt diferent de la d’ara. Abans del radar ja havíem posat més semàfors, bandes reductores de velocitat i vam acabar optant pel radar, però com a mesura dissuasòria.

Però van arribar moltes sancions.

Sí, i vist això vam veure que hi havia desconeixement no només del radar sinó també de la velocitat a què s’havia d’anar. Per això vam decidir retirar aquestes sancions i no retirar el radar. Amb les dades de l’última setmana s’ha pacificat molt la velocitat en aquesta zona.

Ha entrat dins del Consell de Governs Locals de Catalunya, igual que els alcaldes de Capellades i Vallbona. Quina és la feina d’aquest ens?

És un òrgan que vol apropar la Generalitat al municipalisme. Estava inactiu des del 2015 i ara s’ha decidit reactivar.

El formem 100 alcaldes repartits proporcionalment per representació política i territorialment. El que jo intentaré és tenir la Generalitat molt a prop per traslladar les demandes dels ciutadans i ciutadanes, defensant els interessos tant dels vilanovins com la comarca en general.

També forma part de l’executiva del PSC i ja comencen a moure’s fils de cara a les municipals del 2023. Com es planteja el seu partit aquestes eleccions a la nostra comarca?

Per al PSC totes les comarques i pobles són importants. Allà on governem les coses canvien, sobretot pel que fa a temes socials, ecologia, etc.

A Vilanova governen amb Junts? Com valora aquests tres anys de mandat?

Si he de posar una nota de l’1 al 10 li poso un 11. Som 9 regidors d’un govern, no som dos partits. Quan vam fer el pacte, hem prioritzat el nostre municipi, treballant per als vilanovins i vilanovines. Més endavant ja ens tocarà defensar les nostres sigles. Més enllà de tenir majoria absoluta al govern, sempre hem allargat la mà a l’oposició. Si han volgut treballar o no, ja és una altra cosa.

Creu que l’oposició no ha volgut treballar?

No és que ho cregui, és que li puc demostrar. No hi ha acte que vingui la major part de l’oposició. Tret d’Esquerra, que he de dir que sí que han col·laborat amb els pressupostos o fent propostes. En canvi Vilanova 365 i Vilanova Alternativa ni han treballat ni han fet propostes. Després de 2 anys de pandèmia encara espero una trucada preguntant si necessitàvem alguna cosa.

Té intenció de tornar a presentar-se per ser reelegida?

Sí. Sempre que la meva agrupació vulgui que em presenti.