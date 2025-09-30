Empat del San Mauro contra el Manlleu en el primer partit a casa de la lliga (0-0)

La UD San Mauro va empatar 0-0 contra el Manlleu en la segona jornada de la Lliga Elit, en el primer partit oficial a casa de la temporada.
El partit es va disputar sense públic dins del recinte, ja que el club montbuienc tenia una sanció pendent de complir de la temporada passada.
A la primera part, ambdós equips van iniciar el duel amb igualtat. Al minut 25, el porter del Manlleu va desfer una oportunitat per al San Mauro, obra de Marc Gulias. Els primers 45 minuts van acabar sense gols.
Ja a la segona part, els mauristes van dominar el joc, però no van poder aconseguir perforar la porteria contrària. Els visitants van estar sòlids en defensa, de la mateixa manera que els grocs, però els de l’Anoia tenien més control. Al final del partit, amb el 0-0 al marcador, repartiment de punts per als dos conjunts. Els mauristes són quarts a la classificació de la Lliga Elit.
El proper partit del San Mauro serà el dissabte, 4 d’octubre, a Sant Boi de Llobregat contra el CF Ciudad Cooperativa, un dels nous equips d’aquesta temporada a la Lliga Elit que fins ara ha guanyat els seus dos partits. L’enfrontament començarà a les 16:05h.