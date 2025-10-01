Empat del Montaggio CH Igualada a la pista del Vilamajor (28-28)

El Montaggio CH Igualada va empatar 28-28 contra l’Handbol Vilamajor en la segona jornada de la Lliga Or, disputada el diumenge 28 de setembre al municipi vallesà. El conjunt igualadí, que participa al grup B de la Primera Fase de la Lliga Or, va jugar un irregular partit a Sant Antoni de Vilamajor.
Els igualadins van començar dominant el marcador als inicis de la primera part, però poc a poc els vallesans els van atrapar fins arribar a obtenir al seu favor tres gols d’avantatge al final de la primera part (14 a 11).
A la segona part, varen ser els anoiencs els qui, de mica en mica, van anar igualant el marcador, fins arribar a un final d’infart que es va acabar amb un empat a 28 gols i amb un just repartiment d’un punt per a cada equip.
Al final de la segona jornada, el primer equip del Club handbol Igualada ocupa la penúltima posició de la classificació amb només un punt. Tocarà millor el seu joc de cara als propers enfrontaments per començar a escalar posicions a la taula.