Empat del CF Igualada a Vilafranca (1-1)

Els blaus són capaços de refer-se i empatar un partit, on fins i tot, van tenir opcions de triomf.

El conjunt blau rebia a un Vilafranca que ocupava la segona posició de la classificació. Un xoc de dinàmiques molt contraposades. L’equip ho donaria tot per sumar en aquests últims duels de la lliga.

Només començar el duel, Gimeno va fer un xut perillós, que va desviar el porter visitant. Tot i la primera arribada local, Vilafranca va agafar la possessió de la pilota i va voler imposar el seu ritme. En el primer quart d’hora de partit no es van veure més ocasions. El partit va entrar en una fase de descontrol, on cap dels dos conjunts era capaç de portar el partit cap al seu terreny, però en una jugada aïllada, ben trenada, els visitants s’avançaven al marcador.

Des d’aquell moment, l’equip va notar el cop del gol i va sofrir durant uns minuts, resistint a l’àrea pròpia. El conjunt anoienc va ser capaç d’aguantar el marcador i en els últims minuts de la primera meitat, Pedro va tenir una gran oportunitat per empatar, però no va empalar bé la pilota i la defensa de l’Alt Penedès va aconseguir treure-la sota pals. S’arribava al descans amb derrota per la mínima.

En l’inici de la segona meitat es va veure un Igualada més intens, intentant arribar més ràpid a l’àrea rival. L’equip insistia a través del joc, però el Vilafranca tenia moments de perill, a partir de pilotes a l’àrea. Un xoc d’estils.

Amb aquest panorama, Martí va tenir la primera gran oportunitat, però no va ser lo suficientment contundent a l’hora de rematar. Però els blaus no es van rendir i en una bona jugada col·lectiva, Sergio l’enganxava dins l’àrea per empatar el matx. Un aire d’energia, a Les Comes.

Genís i Huertas van poder fer el gol de la victòria, però el porter visitant va fer dues grans aturades. El partit arribava al seu final amb un empat que no convencia a cap dels dos conjunts.

Aquesta setmana, els blaus tancaran la primera fase al camp de la Pobla de Mafumet.