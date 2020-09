Empat de Toni Bou i Adam Raga al Trial d’Andorra

La pluja va complicar força les zones que es disputaven en la cinquena prova del campionat del món a l’aire lliure amb motiu del Trial d’Andorra.

Dos eren els pilots anoiencs participants, Toni Bou amb Honda a TR1 i Pol Medinyà amb TRRS a TR2. Aquest trial estava centralitzat per les muntanyes de Sant Julià de Lòria, a Andorra, amb molta pedra solta en zones de molta pendent i que amb l’aigua les convertia en molt lliscoses.

El primer dia, el dissabte, el pierenc Toni Bou encara ressentit de la seva lesió al braç, va finalitzar en la segona posició per darrera de l’ulldeconenc Adam Raga amb TRRS.

La climatologia va canviar el diumenge a la sisena prova del campionat. Amb el Sol brillant, les zones ja no estaven lliscoses, la qual cosa va fer que els pilots poguessin gaudir més de la prova.

I amb el canvi de temps també van canviar les dues primeres posicions del dia anterior, i Bou s’imposava al seu màxim rival, Adam Raga.

Toni Bou al finalitzar el trial comentava: “He anat una mica millor en la primera i segona volta. Les zones eren difícils, amb el que he pogut agafar avantatge. En l’última volta he anat més al límit, potser, per la qual cosa estic molt content amb aquesta victòria. Crec que la clau ha estat la zona 5, on he pogut passar sense errors, mentre que Adam Raga ha marcat 5 punts en cada volta. He estat molt més agressiu avui que ahir i això s’ha notat amb el resultat. En conjunt ha estat un cap de setmana molt positiu”.

En el trial andorrà també hi va participar el pilot anoienc Pol Medinyà, a la categoria TR2 amb TRRS aconseguint el lloc 21è el dissabte i el 15è el diumenge. A falta dels dos trials italians de Lazzate, Toni Bou encapçala el campionat amb deu punts més que Adam Raga.