Empat del CF Igualada masculí contra el Llefià a Badalona (1-1)

Resultats del Partit
Unificació Llefià, C.F. A vs Igualada, C.F. A
Primera Catalana – Grup 2
El CF Igualada masculí va sumar un punt al camp de la Unificació Llefià després d’un partit dur, on l’equip va saber reaccionar per aconseguir l’1-1 final. Els igualadins són novens a la classificació del Grup 2 de Primera Catalana.
Els primers minuts van ser complicats pels blaus, que van veure com els locals s’avançaven al marcador al minut 10. L’equip va trigar a trobar el seu ritme, però amb el pas dels minuts va anar creixent i, en el tram final de la primera part, va dominar el joc i va generar més perill. Al minut 43, Yilson va culminar una bona acció ofensiva per signar l’empat, abans del descans.
A la represa, els igualadins van mantenir la mateixa dinàmica positiva, amb control i intenció d’anar a per la victòria. Tot i això, en els darrers minuts el partit es va obrir i hi va haver ocasions per als dos equips. Les més clares van ser per als locals, però Adri Rojas va estar providencial amb diverses intervencions que han assegurat l’empat final.
El pròxim dissabte a les 18h, els blaus rebran el Castellar a Les Comes, amb l’objectiu de retrobar-se amb la victòria davant la seva afició.