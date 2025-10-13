Empat agredolç de l’Igualada Femení Grupo Guzmán contra el Palau (3-3)

L’Igualada Femení Hoquei Club Patins va empatar a Les Comes 3-3 en el partit contra l’HC Palau, en un partit que tenia guanyat fins als darrers instants. A l’Igualada Femení Grupo Guzmán li van sobrar els darrers 90 segons; els que quedaven quan el Palau va empatar el partit que les igualadines havien remuntat a tres minuts del final.
Les igualadines continuen pagant massa car els errors defensius, i contra l’actual campió de la competició és donar massa avantatge en un partit on les del Grupo Guzmán van ser superiors.
El partit va començar ràpid, amb intensitat, velocitat i verticalitat per part dels dos equips. L’entrenador igualadí Carles Piernas demanava el primer temps mort a l’equador de la primera part per fer alguns ajustos i canvis.
Les igualadines van crear dues ocasions clares de jugadora contra portera però no van materialitzar els gols. Les visitants, però, no van perdonar una bola morta dins de l’àrea, marcant el primer gol de partit (0-1).
Quatre minuts després, un altre temps mort igualadí, i dos minuts després l’empat de les anoienques en una jugada trenada amb assistència de Carla Claramunt, que defineix a gol Maria Just davant de la portera (1-1). Es va arribar al descans amb el resultat d’1-1.
La segona part començava amb els mateixos ingredients de la primera, però el marcador no es mouria fins el darrer tram de partit.
A vuit minuts del final, els àrbitres assenyalaven penal a l’àrea igualadina, però l’excel·lent intervenció de la portera Eva Besa desfeia la clara ocasió visitant. Un minut després però, les palauenques s’avançaven al marcador en una jugada desafortunada a l’àrea igualadina que les locals no van saber refusar (2-1).
Les jugadores de Carles Piernas no van abaixar els braços en cap moment i reaccionaven; a cinc minuts del final de partit Rut Bayer posava l’empat al marcador amb un xut des de mitja distància.
I un minut després, una extraordinària contra que definia a gol la santcugatenca Maria Just, de primeres, sobre l’assistència excel·lent de Carmina Muñoz, posava a les igualadines per davant al marcador per primer cop al partit (3-2). Quedaven tres minuts de partit.
Però a noranta segons del final, un error defensiu facilitava el gol del Palau que equilibrava el marcador (3-3) en un partit molt exigent, en què les igualadines van fer més mèrits que errors per emportar-se els tres punts en joc.
En tot cas, tercer partit consecutiu sumant en una lliga que serà molt més igualada que la temporada passada i que serveix per escurçar distàncies a un líder, ara el Caldes, que va guanyar 2-5 a la seva visita a Vilafranca.
El proper partit es jugarà a la pista del Sant Cugat, el diumenge 19 d’octubre a les 18 h contra, presumiblement, el gruix de jugadores de l’Okliga del club del Vallès. Les igualadines sortiran a sumar els tres punts per intentar assaltar el liderat de la categoria.