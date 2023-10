Els veïns de Cabrera d’Anoia tallen la C-15 en protesta pels talls de l’aigua al municipi

Els veïns de Cabrera d’Anoia han tallat la C-15 per les restriccions d’aigua que estan patint des del mes de maig i per exigir que s’aportin els recursos necessaris per millorar el subministrament. En el municipi, l’aigua només raja de les 12 del migdia fins a les 5 de la tarda. En algunes llars, la situació es limita a tres hores.

El tall es va produir a la C-15, a l’altura de Canaletes. Els participants es van trobar a l’Ajuntament del municipi, i des d’allà van incidir la marxa fins a la carretera.

L’Ajuntament assegura que la situació es resoldria connectant el municipi a la xarxa d’abastiment d’Aigües Ter-Llobregat, però això té un cost de dos milions d’euros que el consistori diu que no pot pagar, i ni la Generalitat ni la Diputació de Barcelona s’han mostrat disposades a assumir.

Els de Cabrera d’Anoia continuaran tallant la C-15 l’últim diumenge de cada mes fins que aconsegueixen ser escoltats i millori la seva situació.