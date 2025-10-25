Els penals condemnen l’Igualada Rigat a la Copa Continental malgrat un gran partit davant el Porto

L’Igualada Rigat no podrà jugar la final de la Copa Continental després de perdre davant el FC Porto en la tanda de penalties i finalitzar el temps reglamentari amb empat a dos gols, en la semifinal disputada a Barcelos (Portugal).
El partit va començar molt bé per als igualadins, perquè en la primera ocasió va arribar el primer gol. Un contracop de Matías Pascual, molt ràpid, va acabar amb un passi a Marc Carol, que estrenava el marcador. Només havien passat cinc minuts. Poc va durar l’alegria, perquè Pol Monrubia empataria poc després amb un fort xut des de fora de l’àrea, tot i que l’Arnau Martínez estava tapat i no va poder veure la canonada.
Els dos equips es vigilaven mutúament, conscients que els gols són or en una eliminatòria així. A quatre minuts del descans Joan Ruano va enganyar Xavi Malián en una acció de gran classe i va tornar a posar per davant a l’Igualada. Amb aquest resultat s’arribaria a l’equador del partit, amb molt bones sensacions.
A la represa, el partit tenia més control igualadí, amb una bona defensa, molt encertada i atenta, que va gairebé anestesiar al Porto durant molts minuts, provant únicament xuts exteriors que poc molestaven a l’àrea igualadina. A més, hi convidava molt el poc públic que hi havia al pavelló, quelcom extrany tractant-se del Porto, gairebé jugant a casa. A 12 minuts de la conclusió Marc Carol va tenir una bona oportunitat, tot sol davant Malián, però, així són les coses, van ser els lusos els que van marcar l’empat, amb una jugada personal de l’argentí Ezequiel Mena. Tot i una bona ocasió dels igualadins en els darrers segons, el matx va viatjar a la pròrroga, sense novetats, i d’aquí als llençaments de penal. Aquí van tenir més sort els portuguesos, amb tres gols de Manrubia, Lamas i Alves, que van donar el passi a la final. Ambdós rivals es tornaran a veure les cares d’aquí quinze dies, a la Champions League.
IGUALADA RIGAT, 2 (2+0+0): Arnau Martínez, Matías Pascual, Marc González, Joan Ruano (1) i Marc Carol (1). Roger Bars, Miguel Cañadillas, Joel Roma, Guillem Llorens. Txumet Marqués.
FC PORTO, 2 (1+1+0): Xavi Malian, Pol Manrubia (1), Carlo di Benedetto, Gonçalo Alves i Helder Nunes. Ezequiel Mena (1), Telmo Pinto, Edu Lamas, Rafael Soares. Leonardo Rodrigues.
Gols: 1-0, Marc Carol (5′). 1-1, Pol Monrubia (8′). 2-1, Joan Ruano (21′). 2-2, Ezequiel Mena (41′). Penals: 0-1, Manrubia. 0-2, Lamas. 0-3, Alves.
Àrbitres: Filippo Fronte i Marco Rondina (Itàlia).