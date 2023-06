“Els meus referents futbolistes eren homes; els de les nenes que entreno ja són dones”

Entrevista a Elena Alert, capitana del CF Igualada femení

Tinc 29 anys, igualadina de tota la vida. Jugo a futbol des dels 8 anys, i sempre ho he fet a l’Igualada, el club de la meva vida.

A més, treballo al departament de Màrqueting d’Stikets, una empresa igualadina.

Han passat ja uns dies del partit que us va donar l’ascens. Com va la ressaca emocional?

Encara estem totes en un núvol de felicitat. No només va ser l’ascens sinó com vam fer-ho. A casa, davant de tanta gent… Al vestidor ho parlàvem, tothom s’ho sentia