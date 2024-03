Els equips d’odontologia també són als CAP

La seva missió és atendre les necessitats odontològiques bàsiques de manera accessible per a tots els ciutadans dins els CAP

A Catalunya, els equips d’odontologia dels Centres d’Atenció Primària (CAP) estan formats per diversos professionals: facultatius odontòlegs o metges estomatòlegs, higienistes dentals i tècnics de cures auxiliars d’infermeria (TCAI). Els especialistes treballen de forma coordinada per garantir una atenció completa als ciutadans, des de la prevenció fins al tractament de les patologies bucodentals.

Dins la cartera de serveis que s’ofereix a la població hi ha l’atenció odontològica preventiva i curativa, i per això els professionals fan exàmens bucodentals regulars, revisions escolars, fluoritzacions, neteges, segellats de fissures, educació en bons hàbits d’higiene oral i donen consells en alimentació saludable.

Entre la població també hi ha grups d’alt risc, per als qui es fan tractaments restauradors com obturacions, endodòncies, extraccions dentals i petita cirurgia oral, i l’aplicació de fluorur diamino de plata per a detenir la progressió de la càries dental en la dentició temporal.

El servei d’odontologia també prioritza l’atenció a grups vulnerables, com ara nens, gestants, persones grans i persones amb discapacitat, garantint que rebin l’atenció adequada per a mantenir una bona salut oral.