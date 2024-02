Els equips anoiencs compliren en el Ral·li Lloret de Mar

Publicitat

El Campionat de Catalunya de ral·lis d’asfalt va començar com és habitual en els darrers anys amb el ral·li Lloret de Mar. Dos equips anoiencs hi participaren, Joan Morros copilotat per Carles Planell amb VW i Javi Carrillo copilotat per Oriol Cordoba amb Seat. Així mateix, la igualadina Anna Vives fou la copilot de la barcelonina Tere Armadans amb Porsche 911.

Morros i Planell es classificaren en el lloc 31è i Carrillo i Cordoba en el 37è a la categoria de velocitat. Pel que fa a la categoria de regularitat, Armadans i Vives es classificaren en la novena posició.

El ral·li constava de dues etapes, la del divendres amb els trams cronometrats de: Cladells, Sant Hilari-Collsaplana i Ravell– Arbúcies que es feien dues vegades cadascun d’ells. L’endemà dissabte els trams que es disputaren foren els de: Tossa- Cadiretes, Els Àngels i Santa Pellaia que es repetien dues vegades cadascun d’ells.

Compartir