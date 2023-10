El VII Meeting UEA Inquieta comptarà amb la ponència de Txell Costa

UEA Inquieta prepara una nova edició del seu acte acadèmic i social anual que s’ha convertit en tota una referència per al món empresarial de la Catalunya Central: el Meeting UEA Inquieta. El VII Meeting UEA Inquieta tindrà lloc aquest dijous dia 26 d’octubre a Can Macià i comptarà amb la ponència de la periodista Txell Costa, qui donarà les pautes sobre com fidelitzar i atraure el talent a l’empresa.

A través d’aquest esdeveniment, que enguany encapçala la seva setena edició, es vol empoderar i donar visibilitat a la dona directiva, empresària i professional; propiciar el contacte, la relació i la coneixença entre empreses; facilitar l’establiment de col·laboracions i possibles de negoci; donar visibilitat a les empreses, però també, promoure l’Anoia com una comarca activa i amb força; i reconèixer i posar en valor la feina feta del teixit empresarial anoienc.

Amb “Com atraure i fidelitzar el talent a l’empresa”, el VII Meeting UEA Inquieta posarà l’enfocament en les eines i tàctiques principals per descobrir què necessiten les empreses per aprendre a gestionar-lo de manera eficient i efectiva.

La ponència anirà a càrrec de Txell Costa, periodista de formació, actualment és consultora en estratègia empresarial, marketing i vendes. Ha estat escollida dona referent pel Parlament de Catalunya, nominada a una de les Top 100 dones líders a Espanya 2020, he guanyat el premi Femtalent 2017 a “Talent emergent” -una iniciativa de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya- i el premi eWoman Girona 2018 per la seva trajectòria professional i lideratge en l’entorn digital i tecnològic.

L’acte està obert tant a empreses associades com no associades a la Unió Empresarial de l’Anoia, i a la ciutadania en general que li pugui interessar assistir-hi.

El VII Meeting UEA Inquieta compta amb el patrocini de MGG Mútua i Servisimó; amb la col·laboració de Bohigas, Discom, English & Tea i Myriam Val Personal Shopper, i amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Igualada.

UEA Inquieta

UEA inquieta neix a finals de 2015 amb l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat a la dona en el món empresarial i econòmic. La comissió de treball, creada per la Unió Empresarial de l’Anoia, està formada per un grup de dones empresàries, directives i /o professionals, actives, amb ganes de treballar i de canviar la visió del món empresarial.

La missió d’UEA inquieta és posicionar la dona empresària, directiva i/o professional en l’entorn econòmic. Vol ajudar i acompanyar a les dones a créixer, que compleixin les seves fites, es transformin, generant oportunitats reals de creixement econòmic i personal.