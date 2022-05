El vídeo que va conduir els Mossos a la detenció del violador d’Igualada

Un cop es va aixecar el secret de sumari del cas de la violació d’Igualada, els Mossos d’Esquadra van explicar el seu relat dels fets. La policia catalana relatava que es van registrar tots els fets delictius del darrer any a la ciutat, però n’hi hauria un d’aquella mateixa nit que va ser clau per identificar al violador. La nit de la Castanyada, abans que es produís la violació, un grup d’11 joves van protagonitzar un altercat a Igualada causant danys a diversos vehicles estacionats al carrer d’Alemanya. En Ramon Vallès va gravar els fets per poder presentar posteriorment la denúncia als Mossos i aquest vídeo va acabar sent clau en la investigació de la violació.

En presumpte violador, l'últim que apareix en el vídeo, camina sol i amb una caputxa que li cobreix la cara

En declaracions en exclusiva a La Veu de l’Anoia, Vallès explica que es va topar amb l’incident quan sortia de sopar amb un grup de gent i que un dels cotxes que s’estava colpejant era el del seu cunyat, que també formava part del grup que va anar a sopar. “Jo vaig gravar el vídeo per poder fer una denúncia per les destrosses que estaven fent els bàndals. Quan vam veure de lluny que un grup de persones estava fent patades als cotxes, saltant-hi a sobre, jo vaig treure el mòbil i vaig començar a gravar tot el que vaig poder”. Quan els joves que van provocar les destrosses als cotxes van marxar, el Ramon i el grup amb qui va sortir a sopar es vam quedar al lloc dels fets, des d’on van trucar a la Policia Local i Mossos, i els van ensenyar el vídeo. Al cap de 3 o 4 dies va anar al jutjat d’Igualada per prestar declaració sobre aquells fets. “Evidentment, ni em podia imaginar que hauria acabat gravant el violador”, comenta en Ramon.

De fet, no ho va començar a sospitar fins que, al gener, els mossos es van posar en contacte amb ell i li van demanar de trobar-se en una prefectura i que portés el telèfon amb què va gravar el vídeo. “Des del moment en què me’l van demanar vaig tenir clar que si els Mossos volien el vídeo original que vaig gravar era perquè serviria per la investigació sobre la violació de la noia d’Igualada”, explica. La policia, però, en cap moment li va explicar perquè volia aquell vídeo. No va ser fins fa deu dies que una amiga que treballa als mitjans de comunicació li va dir que el vídeo que havia gravat ell havia estat important per la investigació.

Sobre el moment de gravar el vídeo, Vallès explica que tenia molt clar que l’havia de gravar, tot i ser conscient que alguns dels bàndals el podria haver agredit per robar-li el mòbil per borrar el vídeo. “Afortunadament no va ser així, i si aquest vídeo ha pogut ajudar a descobrir qui era el violador, jo me n’alegro”, acaba.

La defensa del detingut recorrerà l’escrit d’ingrés a presó

La defensa del detingut per la violació de la menor a Igualada recorrerà l’escrit d’ingrés a presó, segons han explicat a l’ACN fonts coneixedores del cas. El lletrat ha al·legat vulneració del dret de defensa perquè en el moment de la declaració el noi no tenia còpia de les actuacions pel fet que encara hi havia secret de sumari. Per aquest motiu, la defensa de l’acusat demana la nul·litat de l’escrit per vulneració de drets fonamentals.

De moment, però, el presumpte violador segueix tancat a la presó de Brians 1, on després de passar els primers dies al mòdul d’ingressos, ara ja es troba en un mòdul amb la resta de presos amb delictes greus com el seu.