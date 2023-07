El turisme rural de l’Alta Anoia viu una temporada fluixa

Els establiments turístics de la Catalunya Central registren uns nivells d’ocupació turística inferiors als de l’any passat. Al juliol, s’ha situat al voltant del 50% i, a l’agost, les xifres s’enfilen fins al 75% en comarques com el Berguedà. “Estem per sota del que seria habitual d’abans de la pandèmia”, ha constatat Oriol Baños, president de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà.

A l’Alta Anoia les cases de turisme rural presenten unes dades d’ocupació similars a les de les comarques veïnes amb xifres que ronden el 50%, tant al juliol com a l’agost. El president de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, Ramon Bosch, ha explicat que “malgrat que es mantenen totes les activitats i festes programades per a l’estiu, en general la temporada és més fluixa que l’any passat”. El perfil de turistes que tenen a l’agost són un 75% de catalans i un 25% de visitants europeus.

Al Solsonès, també asseguren que està sent una temporada “fluixa” i al juliol s’han situat per sota el 50% i amb reserves “molt d’última hora”, segons ha explicat Mariona Martí, presidenta del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme. La situació es repeteix a les cases de turisme rural de l’Alta Anoia amb ocupacions de fins el 60%, per sota del 2022.

Un altre dels destins turístics de la Catalunya Central és el Solsonès. En aquesta comarca també asseguren que està sent un estiu “fluix” amb ocupacions que s’han situat al voltant del 50% al juliol i la previsió per a l’agost és que les xifres siguin similars. Mariona Martí, presidenta del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme, constata que està sent una temporada “fluixa” i recorda que l’any passat ja van tenir un descens del turisme.

A Osona, la previsió d’ocupació de cara a l’agost se situa entre el 60 i el 70%, però el sector espera acabar d’omplir amb les reserves d’última hora, tot i que les estades d’enguany son més curtes.

L’ocupació a Montserrat també es redueix lleugerament

L’ocupació als allotjaments turístics del recinte de Montserrat també ha experimentat un lleuger retrocés en relació a l’any passat. En concret, l’ocupació a l’Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les Abat Marcet se situa al 70% per al mes d’agost, mentre que al juliol la xifra ha estat del 60%.

Des de l’Abadia constaten que es tracta de dades lleugerament per sota a les dels altres anys. El perfil de clients continua sent eminentment local, familiar i molts d’ells repeteixen l’experiència. Pel que fa a la xifra de visitants que ha rebut el recinte de Montserrat aquest 2023, el cap de setmana del 22 i 23 de juliol ja es van superar el milió de visitants.