El Ral·li RACC Catalunya compta amb dos participants anoiencs

A dos quarts de vuit del matí d’aquest divendres, començarà el Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada, penúltima prova del Campionat del Món a falta tant sols del Ral·li del Japó.

Pel que fa al mundial de pilots, ja està decidit des de el darrer ral·li Nova Zelanda en què es proclamà campió el finlandès Kalle Rovanperä amb Toyota. No així el mundial de constructors que encapçala Toyota, però Hyundai encara té possibilitats.

Feia bastants anys que en aquest ral.li no hi havia participació de pilots o copilots anoiencs. Enguany seran dos els copilots anoiencs participants. L’odenenc Àlex Haro, copilot de l’osonenc Xevi Pons ,amb Skoda i l’igualadí Carles Planell, copilot de Pere Rovira, de Tàrrega, amb Suzuki.

Enguany a més de puntuable pel mundial, el ral·li Catalunya també puntuarà pel Campionat d’Europa, així com per diverses copes de promoció. Si el ral·li puntuable pel mundial durarà tres dies, no així el puntuable per l’europeu amb lo que Pons i Haro correran el divendres i dissabte i la copa Suzuki només tindrà un dia de durada, així Rovira i Planell tant sols correran el divendres.

La comarca de l’Anoia, com en les darreres edicions, gaudirà de tenir trams cronometrats ben a la vora. Concretament serà a l’etapa d’aquest dissabte en la que es disputaran tres trams cronometrats, que es disputaran dues vegades cadascun. Dels tres, els dos més propers són el de Savallà amb sortida dels primers participants a les 08h.44’ i a les 14h.14’ i el de Querol-Les Pobles a les 09h.37’ i a les 15h.07’, tram aquest amb el recargolat revolt a esquerres d’Esblada. L’altre tram del dissabte serà el Montmell.

Els trams d’aquest divendres són els de; Els Omells-Maldà, Serra de la Llena, Les Garrigues Altes i Riba-roja, dues vegades cadascun i també dues vegades cadascun els dos trams del diumenge; Pratdip i Riudecanyes