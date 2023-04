El PSC de la Pobla de Claramunt presenta la seva candidatura demà dissabte 15 d’abril a les 19h al Teatre Jardí. La nova candidata per aquests comicis, Jésica Maturana vol donar a conèixer al nou equip, integrat per veterans i per gent nova que s’ha volgut sumar al projecte socialista.

Maturana és Llicenciada en psicologia i en la seva trajectòria professional s’ha centrat en recursos humans de diferent empreses. Ara dona un pas endavant “per demostrar-nos a tots que la Pobla de Claramunt vol seguir avançant i convertir-se en un municipi on viure i fer projecte de família”.