El pòdcast de la Queta arriba a Igualada

Aquest dissabte, 7 d’octubre, a les 11 hores, el delegat del Govern al Penedès, David Alquézar, inaugurarà el pòdcast de la Queta junt amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura, Romà Cano.

“El pòdcast de la Queta” és una acció itinerant que impulsa el Govern per tal de conscienciar la ciutadania sobre l’ús del català, en el marc de la campanya “Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure” de foment de la llengua.

Es tracta d’una cabina de ràdio mòbil en la qual hi poden participar tots els ciutadans de Catalunya, amb la voluntat d’acabar fent el pòdcast més gran que s’hagi enregistrat mai en el nostre país, amb el màxim nombre de veus.

Durant els dies 7, 8 i 9 d’octubre, de 10h a 19h, s’instal·larà una cabina a Igualada on cadascú podrà enregistrar la seva veu per tal de col·laborar amb la creació del pòdcast. L’endemà, l’usuari rebrà al seu correu electrònic el seu pòdcast de la Queta, un arxiu maquetat gràficament on se sentirà la seva veu enregistrada i amb efectes sonors.