El nou mercat municipal passarà de les actuals 28 parades, a 20, i amb un supermercat a l’interior

El nou projecte que el govern municipal té pensat pel mercat municipal de la Masuca, que es basa en un d’inicial molt més ambiciós i que finalment es va decidir aturar, comença a córrer. El ple municipal va aprovar dimarts iniciar el període de licitació de les futures parades, gestió que es farà durant els mesos de desembre i gener vinents. El projecte executiu, en bona part basat en l’anterior, facilitarà els “tempos” i permetrà iniciar les obres la tardor de l’any vinent. Així ho va explicar dimecres el regidor de Dinamització Econòmica i Entorn Urbà, Jordi Marcé.

El nou mercat passarà de tenir les 28 parades actuals, moltes d’elles tancades, a un total de 20, de les quals dues se les quedarà l’Ajuntament per a posar-les a disposició dels gremis i per fer accions puntuals. N’hi haurà, doncs, 18 per a paradistes d’alimentació. “Tenim bones sensacions que les parades s’ompliran en aquest període imminent de licitacions, perquè si no hi ha paradistes, no hi haurà mercat”, deia Marcé.

Nou accés pel c/St. Carles, supermercat a l’interior i més horaris

Hi ha tres novetats interessants. Una, que hi haurà un nou accés -ja en obres- des del carrer Sant Carles, a través del qual, abans d’arribar al mercat pròpiament dit, hi haurà uns espais per a omplir. Un d’ells l’ocuparà el Parc Agrari de la Conca d’Òdena, que oferirà venda de productes de proximitat i obrador en viu.

D’altra banda, es confirma que hi haurà un supermercat “de mida mitjana” a l’interior, i que servirà per “complementar les compres que es facin en el mercat. D’aquesta manera, el client podrà fer tota la compra de la setmana en el mateix lloc”, apunta el regidor.

Finalment, el mercat deixarà de tenir horaris molt restringits com en l’actualitat. Obrirà tots els dies de la setmana -menys festius-, igual que el supermercat de l’interior. “Es tracta de tenir un mercat modern, aquesta és una fórmula que funciona en molts altres indrets. Que ningú no pensi que baixar el nombre de parades és fer un camí enrere, perquè el mercat de Vic, o d’Olot, també tenen el mateix nombre de parades que tindrà el d’Igualada”.

Parades subvencionades en un 75%

Un dels temors de molts paradistes era la càrrega financera que podria comportar l’adquisició -per a molts anys- d’una parada en el nou mercat. Doncs bones notícies, perquè només hauran d’avançar el 25% del cost. La resta, un 75%, corre a càrrec de la Diputació de Barcelona, que ha abocat el sac en aquest projecte. Tant que la majestuosa xifra de 5,8 milions d’euros del cost de les obres l’assumirà al 100%.

Mentre durin les obres, no s’aturarà l’activitat al mercat. Els paradistes s’aniran movent en funció d’on treballin els operaris.