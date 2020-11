El mal arbitratge protagonitza la derrota de l’Igualada a Castelldefels

UE CASTELLDEFELS 3

CF IGUALADA 0

Duel de solidesa a Els Canyars. Es trobaven dos equips que caracteritzen per fer-se forts a l’àrea pròpia, que tan sols havien perdut un partit en el que portaven de temporada.

Un cara a cara, que històricament havia deixat moments vibrants i emoció fins al darrer sospir de partit. Els blaus volien refer-se de la derrota davant el Terrassa, seguint la tendència de la segona meitat de la jornada anterior. Es preveia un enfrontament d’allò més igualat, en que els petits detalls marcarien la diferència.

El conjunt de Marc Cabestany no va iniciar el partit de la millor manera i els locals es van sentir còmodes durant el primer quart d’hora. Quan l’equip va començar a dominar el matx, va arribar el gerro d’aigua freda, jugada per banda i xut que rebota en la defensa igualadina i entra a la porteria.

Tot i la situació, l’equip visitant va seguir amb la mateixa dinàmica, arribant en constants ocasions a la porteria de Romero. No es va ser prou precís per empatar el marcador, però l’equip se sentia bé. Al tram final de la primera meitat van succeir dues jugades que marcarien el duel. Primer un penal no xiulat a l’àrea del Castelldefels, sobre Goran. I només dos minuts més tard, expulsió de Romans, en una sortida dubtosa. L’enfrontament es posava molt coll amunt.

L’inici de la segona meitat va ser esperançador, quan els igualadins van disposar de dues ocasions, sense poder convertir. Però, al 57, en un contracop local, els del Baix Llobregat van fer el segon. L’equip no es va rendir, però res sortia de cara, i és que al minut 66, Benito rebia una segona groga de manera incomprensible i els blaus es quedaven amb nou jugadors. Un panorama totalment immerescut que condemnava als anoiencs.

Els darrers minuts van ser una lluita constant contra totes les adversitats. Una constant batalla plena d’obstacles, que va provocar el tercer gol local, al minut 83. Derrota dura, no per com va competir l’equip, però sí pel resultat. La setmana vinent, el conjunt igualadí li toca descansar i tornarà a competir el diumenge 29 de novembre, a Les Comes, davant el San Cristóbal.