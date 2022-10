El futbol igualadí plora la mort de Francesc Martínez Ribé, “Franchu”

El futbol igualadí ha acomiadat, avui dimecres, a Francesc Martínez Ribé, Franchu, qui al llarg de la seva vida havia estat vinculat a diversos clubs de la comarca i de forma més intensa i especial amb el CF Igualada. Franchu col·laborava amb l’entitat igualadina des que tenia 32 anys, quan va tancar la seva etapa de futbolista, que combinava amb les banquetes de diferents equips de la comarca. Durant una dècada va entrenar en totes les categories del futbol formatiu de l’equip de les Comes i en va acabar sent el coordinador. Després, va coordinar els equips de base del Sant Maure, fins que, fa set anys, va tornar a Igualada per crear l’àrea de psicologia esportiva. Ho va fer després de preparar-se i, amb 45 anys, va cursar el postgrau en psicologia de l’esport. A més, també era graduat en psicologia per la UOC.

Entrenador del Barça Genuine

En la darrera etapa, Franchu també ha estat l’entrenador-psicòleg de l’equip de la Fundació FC Barcelona, el Barça Genuine, un equip, format per homes i dones amb discapacitat intel·lectual. Després de col·laborar en la seva exitosa primera temporada, en què el Fundació Barça va guanyar tots els títols que va disputar, entre els quals LaLiga Genuine, des de principis de setembre preparava el curs 2022/23. Tant des del CF Igualada com el FC Barcelona, han mostrat el suport a la família i amics a través de comunicats.