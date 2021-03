Fa molts anys que els igualadins coneixem la Laura Borràs, tant a nivell familiar com per seu perfil professional vinculat a la universitat i a la literatura o, com diu ella mateixa “vinc del món de la paraula”. No obstant aquest coneixement, ens va sorprendre agradablement la seva irrupció a la política com a consellera de Cultura en el govern del president Quim Torra i Pla.



Del seu pas per la conselleria en va deixar mostres de bona gestió i una gran capacitat parlamentària fent front a les carallotades del grup de Ciudadanos, sense rebaixar-se al nivell barroer d’aquest grup, sinó fent-ho des del coneixement i la cultura, amb un punt d’ironia i sense perdre mai el seu somriure característic. En la seva primera intervenció al Parlament, quan els 36 diputats de Ciudadanos exhibien cadascun d’ells un exemplar de El Quijote, amb la idea de patrimonialitzar aquesta obra mestra de la literatura universal, Laura Borràs els va desmuntar la farsa tot recomanant-los que aprofitessin l’avinentesa per a llegir-la que “segur els aportarà molt coneixement de la llengua castellana”. Els diputats de Ciudadanos ignoraven que Laura Borràs és especialista en l’obra de Cervantes i el seu “muntatge escènic” els va convertir en la riota de Catalunya.

Durant gairebé dos anys, Laura Borràs ha estat diputada a Las Cortes demostrant amb les seves intervencions, un elevat nivell de cultura parlamentaria i, més important, una coherència política i fermesa patriòtica que molt rarament es pot veure a la Carrera de San Jerónimo.

Per això molts ens vàrem alegrar que retornés al Parlament de Catalunya. No va assolir el seu objectiu d’optar a la presidència de la Generalitat però ha estat elegida per presidir el Parlament i és, en aquest moment, la segona autoritat del país. Això, i una mesa formada per cinc diputats independentistes, ens retorna l’esperança que en aquesta legislatura puguem veure passos decidits envers la independència de Catalunya.

El discurs de la presidenta Laura Borràs que obria la tretzena legislatura indica clarament que no ens trobem davant d’una presidència ni de tràmit ni de veure-les passar, sinó d’una legislatura on veurem defensada la dignitat del Parlament enfront de les agressions que vindran des dels estament judicials.

L’Estat espanyol violentant la separació de poders, ha matat Montesquieu, però a Catalunya hi ha una presidenta valenta que defensarà el paper que l’Estatut atorga al Parlament. Que el grup de Ciudadanos, que de 36 ha passat a 6, abandonés l’hemicicle quan Laura Borràs pronunciava el seu discurs, demostra que estem en el bon camí.

La victòria independentista del 14 de febrer posa els fonaments per a reprendre el camí de l’1 d’Octubre… i el discurs de Laura Borràs demostra que hem començat a caminar en la direcció correcta.