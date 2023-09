Reunió dels ajuntaments de l’Anoia per la problemàtica de les noves línies d’alta tensió aèria

El passat divendres 8 de setembre, Josep Vidal, secretari general d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Assumpta Ferran, directora general d’Energia, van atendre a una representació dels sis municipis de l’Anoia més afectats pels projectes dels nous parcs solars que s’estan tramitant en aquesta comarca, Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba, Òdena, Argençola i Pujalt.

A la reunió els ajuntaments van exposar la seva oposició i determinació innegociable a qualsevol nova línia d’evacuació o transport aèria, i es va acordar intensificar el diàleg i fer un seguiment compartit de la tramitació dels parcs solars o eòlics que s’estan tramitant amb afectació en aquests municipis, i treballar conjuntament per aconseguir el soterrament de la totalitat de les possibles noves línies d’alta tensió o molt alta tensió aèria que es pugin plantejar per a l’evacuació o transport de l’energia des dels parcs fins a la subestació Anoia.

Ambdues parts valoren satisfactòriament aquesta primera trobada conjunta, i s’han fixat l’objectiu d’anar fent conjuntament un seguiment, fins aconseguir l’esmentat objectiu. També es treballarà en altres objectius compartits com ara unes majors distàncies dels parcs a les masies o altres edificacions en sòl no urbanitzable i una ràpida redacció i aprovació del Pla Territorial (PLATER) com a eina de planificació d’aquest conjunt d’infraestructures de producció i transport d’energia renovable a l’Anoia.