El compromís de les urnes

D’entrada vagi el meu respecte i admiració per la trentena de persones que aquest passat cap de setmana s’han guanyat el dret a ser alcaldes o alcaldesses a l’Anoia. Felicitació que faig extensiva, naturalment, als més de tres cents regidors que els acompanyen en les respectives llistes.

Entre les llistes que han obtingut representació institucional, n’hi ha moltes que mai les votaria, però en canvi considero que els elegits, els que seran alcaldes o regidors, són dignes de respecte, tinguin la ideologia que tinguin, car han estat elegits pels vots dels anoiencs i anoienques. Per tant, per més que els pugui criticar en el futur segons com actuïn a l’ajuntament, mai els desqualificaria per al càrrec en raó de la seva respectiva ideologia. Si són el que són, és per voluntat popular. Per a mi això és motiu de respecte.

Entre els electes n’hi ha que debuten i n’hi ha que són veterans. N’hi ha que s’han presentat amb ganes de servir als seus conciutadans i altres que han fet del càrrec institucional la seva forma de guanyar-se la vida. N’hi ha que s’han presentat amagant les sigles del partit que els presentava. D’altres, en canvi, no oferien res més que les sigles del partit, sense tenir formació ni programa. S’ha vist de tot.

N’hi ha que defensen la independència de Catalunya -amb els quals m’identifico- i altres que volen mantenir-nos sotmesos de per vida a l’Estat espanyol. Uns m’agraden molt i els altres no m’agraden gens, però uns i altres tenen dret a ser on són i a exercir el càrrec. En uns casos avui estan contents per l’èxit de la seva candidatura i en uns altres -els que més- estan decebuts per no haver obtingut més vots.

El que voldria dir-los a uns i altres és que han d’exercir el seu càrrec mirant l’interès general del poble al qual han vingut a servir. Entre els nombrosos fracassats del passat dia 28, n’hi ha molts que s’han guanyat a pols el menysteniment de la majoria dels electors. Per això, si fem números, veurem que només una minoria de candidats ha aconseguit l’acta de regidor que buscaven.

L’Anoia, i especialment la conurbació al voltant d’Igualada, és una àrea amb moltes necessitats i poca gent que les reivindiqui davant l’administració. Ni que sigui únicament per correspondre a la generositat dels ciutadans que els han votat, farien molt bé de mirar menys a la respectiva direcció del partit i mirar més per les necessitats d’anoiencs i anoienques.

El respecte que des de la premsa els tenim per haver estat elegits, no cobreix, ans al contrari, la inoperància, l’abús, la mentida o les maniobres fosques que de tant en tant apareixen on menys s’espera.

El càrrec que han assolit és per a quatre anys en els quals han fer prou feina perquè ens puguin tornar a demanar el vot… a les properes eleccions. Alguns tenim memòria.