“El client cada vegada valora més allò que li oferim. El petit comerç torna a estar de moda”

La UEM és una entitat que aglutina comerços de Montbui, però també altres serveis, autònoms i establiments en general. En aquests moments són 70 socis aproximadament. La seva funció és promoure el comerç del municipi i ajudar als socis en tot allò que fa referència al seu establiment. La junta està formada per Juanma Ballesteros, Sergio Velasco, Javi Rojo, Laura Llucià, Ruben Fernández com a secretari, Antonia Santamaria com a tresorera i Roser Valls com a presidenta.

En què consisteix la Setmana del Comerç de Santa Margarida de Montbui?

La setmana del comerç és una setmana a l’any que dediquem a algun tema relacionat amb el comerç, és la nostra setmana. Aquesta és la cinquena Setmana del Comerç que fem, la primera la vam dedicar a explicar que comprar al comerç de proximitat és una experiència en tots els sentits; la segona vam fer formació per als nostres socis; la tercera a reflexionar què passaria sinó existissin els comerços al municipi; la quarta a donar les gràcies als nostres clients després de la pandèmia i aquesta a ressaltar el caràcter sostenible del comerç de proximitat.

Quin és el tema principal d’aquesta edició?

L’objectiu és explicar als nostres clients que comprar al comerç de proximitat és l’opció més sostenible davant d’altres models de compra. Que comprant als comerços de Montbui faran un consum més responsable, ajudaran a tenir una mobilitat més sostenible, és més probable que el producte que comprin sigui de proximitat i així reduiran l’impacte ambiental que té el transport de l’altra punta del món, etc…

Volem conscienciar als nostres clients de la importància de ressaltar que tots els nostres actes tenen una conseqüència en el futur, i que és responsabilitat de tots cuidar el nostre planeta, i que les compres de proximitat és una manera més de fer-ho.

Aquest any, coincideix amb la Fira Sostenible que organitza l’Ajuntament.

Aquest any coorganitzem totes les activitats. Res és coincidència, és fruit del diàleg entre ambdós. Quan hi ha objectius comuns, si unim propostes, costos i hores de feina tot és més fàcil. L’Ajuntament ja tenia clara la idea de la Fira sostenible i nosaltres la idea de fer la Setmana del Comerç a primers de maig, la resta ha vingut sol…

Quines activitats hi ha previstes?

El Logo Amagat: Hem “amagat” tres logos a tres establiments cada dia. Els clients que el trobin només han d’escanejar el codi QR i participaran amb un sorteig de 50€ diaris en vals per gastar en els establiments socis de la UEM. Cada dia els logos es troben en establiments diferents.

Compra i recicla: Els establiments socis de la UEM estaran identificats amb una petita alzina al seu exterior. Si els clients compren en aquests establiments poden rebre un petit obsequi sostenible per part del comerciant.

Plantada d’arbres: Aquestes alzines, un cop passada la setmana del comerç, les plantarem en un futur espai verd del municipi.

Scape commerce: És un scape room per als comerços de Montbui, ja ho vam fer ‘l’any passat i va tenir molt d’èxit, i els premis són molt atractius.

El dissabte ens sumem a la Fira Sostenible, on tindrem una carpa, on trobareu el “logo amagat” i farem els sorteigs de tots els premis de la setmana.

Tota la informació al nostre Instagram i Facebook.

Com poden col·laborar els veïns/es de Montbui en aquesta festa?

Gaudint-la amb nosaltres, intentant reflexionar amb el leitmotiv de la setmana, en aquest cas amb la connexió directa del comerç de proximitat i la cura del nostre planeta i evidentment, apostant i confiant amb els seus comerços per fer les seves compres i gaudir dels seus serveis.

Què opinen les empreses adherides a la UEM d’aquesta iniciativa?

Tenim uns socis molt implicats en tot allò que proposem, sempre estan disposats a fer accions que facin reflexionar al nostre client, o que premiï la seva fidelitat o que impliquin activitats al carrer que facin créixer el nostre comerç. Quan acabi aquesta setmana del comerç farem valoració de tot plegat.

Quina és la situació del comerç local a Montbui?

El comerç de Montbui ha “aguantat” molt bé la sotragada de la pandèmia, ja que són establiments petits amb poques despeses d’estructura i que basen el seu negoci en la confiança i el tracte personal, que han sigut factors determinants per la seva continuïtat. Avui en dia, després de tot el que hem passat, els valors del petit comerç que el diferencien en altres models de compra, estan en auge, el client cada vegada valorar més allò que li oferim i això fa que el petit comerç torni “a estar de moda”

A part d’aquesta Setmana del Comerç, quines iniciatives es van fent durant l’any des de la UEM per ajudar i donar visibilitat al comerç montbuienc?

Bàsicament tenim dues campanyes fortes durant l’any, la Setmana del Comerç i la campanya de Nadal. Durant l’any ens sumem a les altres activitats que organitzen a l’ajuntament també. Aquest 2021 vam fer una campanya molt xula a l’Institut de Montbui “El comerç també educa” en que vam preparar una sèrie de visites als comerços per part dels alumnes i unes xerrades a les aules per fer reflexionar als nostres futurs compradors de les diferències que hi ha entre els diferents models de compra que tenen al seu abast, esperem poder tenir prou suport econòmic per poder-la repetir aquest any.

Qui forma part de la UEM?

Ara fa uns 7 anys la junta va agafar al compromís d’alçar l’entitat, ja que en aquells moments estava en un punt de stand by per falta de finançament i lideratge. En aquell moment la junta érem unes 8 persones. El primer propòsit va ser organitzar-nos i buscar fiançament, ja que la quota que paguen els nostres socis és petita. Ens vam organitzar i hem ideat diferents accions per promoure el comerç des de llavors fins ara. La junta és un estament dinàmic on han anat entrant i sortint diferents persones. Possiblement estem en uns dels millors moments de l’entitat d’aquests últims 10 anys, ja que la UEM per primera vegada disposa d’una persona que ens ajuda a treballar els nostres objectius, un local compartit amb altres entitats i d’una bona relació amb l’ajuntament i altres organitzacions que li proporcionen el finançament necessari per poder dur a terme les activitats proposades.

Com va néixer la UEM?

La UEM va néixer fa 30 anys. El 1992 es van organitzar una conjunt de comerços, encapçalat per Xavier Fernàndez, per demanar un rebaixa de l’IAE. A partir d’aquí es va crear l’organització de forma oficial amb l’objectiu final de sumar esforços davant d’altres peticions i crear actes que poguessin a afavorir al creixement del comerç de Montbui.

Quines propostes penseu per fer créixer el comerç a un municipi com Montbui?

Les nostres propostes sempre van encaminades en aquest sentit:

1.-Fer reflexionar als nostres clients amb la importància de preservar el comerç del municipi (Setmana del comerç).

2.-Fidelitzar als nostres clients que ja confien amb nosaltres dia a dia (sorteig i regals).

3.-Donar eines als nostres socis per facilitar-li la feina i que pugin créixer (formació, informació).

4.-Fer soroll perquè tota la Conca sàpiga que el comerç de Montbui és viu.