El CF Pobla de Claramunt presenta els seus equips amb més d’un centenar de jugadors

Aquest passat dissabte 16 de novembre es presentaven al Camp de Futbol Municipal Pas Blau els set equips que formen part aquesta temporada del Club de Futbol la Pobla de Claramunt. Més d’un centenar de jugadors i jugadores formen part del club que compta amb un equip de l’escoleta (d’I3 a I5), un equip prebenjamí (1r i 2n de primària), un equip benjamí (3r i 4t de primària), un equip aleví (5è i 6è de primària), dos equips d’infantils (1r i 2n d’ESO) i el primer equip. D’aquesta manera des de l’entitat tornarem a tenir un paper destacat pel que fa al futbol base i formatiu del municipi, garantint la continuïtat d’aquesta activitat després que l’anterior junta presentés la seva renúncia a continuar desenvolupant el projecte.

Durant l’acte es van presentar de manera individual tots els jugadors i jugadores i els diferents equips; es van fer les habituals fotos amb les diferents formacions i la foto de tot el club i es va realitzar un dinar de germanor que va ser gratuït per a tots els i les esportistes i del que van participar al voltant de 260 persones.

Actualment, l’entitat que ja ha fet 99 anys, hem començat a realitzar els preparatius de les activitats que a partir de l’any vinent serviran per a commemorar el centenari de la seva creació.

El president del CF la Pobla de Claramunt, David Garcia, destacava en finalitzar l’acte “la nostra voluntat de mantenir i potenciar el projecte que suposa el club, ja no només pel que significa com a projecte esportiu per al poble, que és molt, sinó també pel paper que juga en fomentar els hàbits saludables entre el jovent i en promoure els valors de solidaritat, cooperació i companyonia propis de l’esport”.

Per la seva banda l’alcalde, Antoni Mabras, subratllava que “estem molt agraïts pel treball que desenvolupen les persones que formen part del club, ja sigui des de la junta directiva, des de la coordinació, etc. El seu treball és molt important per al municipi i des de l’Ajuntament tenim el ferm compromís de donar-los suport en tot el que estigui a les nostres mans”.