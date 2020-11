El CF Igualada femení es refà de la primera derrota amb una golejada

CD RIUDOMS 1

CF IGUALADA 5

Les blaves es desplaçaven a Riudoms per disputar un duel que podria marca un punt d’inflexió en la temporada de les igualadines. Davant hi havia un recent ascendit, que està competint molt bé durant la temporada. Les noies de Marta Cubí volien refer-se de la primera derrota de la temporada, fent un bon partit i aconseguint un bon resultat. La primera meitat, va ser el retorn de les bones sensacions. Molta intensitat anoienca, pressió després de pèrdua i bon domini de la pilota.

S’estava veient el millor panorama per les visitants. Les ocasions arribaven i, al minut 11, magnífica centrada de Marina per Bernadí, que feia una espectacular rematada de cap, a l’escaire de la porteria del Riudoms. Primer gol de la temporada per la jugadora igualadina.

El joc era bo i el marcador anava a favor. Calia seguir amb la mateixa tendència. Les oportunitats igualadines anaven caient, però s’havia de sentenciar. L’equip es trobava molt còmode i semblava que s’arribaria al descans amb el zero a un, però un penal per mà, va significar que Marina materialitzés el segon.

A la represa, no hi podia haver millor inici. Gran xut creuat de Bernadí, des de fora l’àrea, que significava el tercer gol blau. No obstant, el panorama del duel va canviar. Tan sols dos minuts més tard, les locals retallaven distàncies en una jugada de córner. La dinàmica va portar a que el Riudoms pressiones, aprofitant l’energia del gol. Les visitants patien en defensa i calia tenir la pilota i calmar el joc. Les locals seguien posant setge a la porteria d’Aina, però les blaves resistien.

Així és com es va arribar al minut 77, una passada a l’espai d’Ari i un espectacular control de Marina, en carrera, que es plantava davant la portera local. La jugadora igualadina definia a la perfecció i sentenciava el duel. A les acaballes de l’enfrontament, Jana agafava un refús de la portera del Riudoms i feia el cinquè i definitiu gol de la victòria.

Amb aquest resultat, l’equip suma 11 punts en 6 jornades i se situa a la part tranquil·la de la classificació. La setmana vinent, les blaves rebran al Pardinyes, a Les Comes, a les 12h.