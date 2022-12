El capelladí Dani Vilà s’estrenarà al Dakar

Feia varis anys que el pilot capelladí Dani Vilà perseguia poder participar en el Dakar, de mèrits havia fet que suficients però només el frenava el fort pressupost per poder participar-hi.

Amb els seus títols de campió català i estatal de quad cross, el seu segon lloc enguany a la Baja Aragó a més de grans classificacions a carreres internacionals, a Vilà li arriba l’hora de participar al Dakar 2023.

Dani Vilà comentava: “Continuo fent Quad Cross per a guanyar-me la vida, però des de 2016 que persegueixo l’objectiu del Dakar fent passos a poc a poc en els rallies. El més difícil era el pressupost i per això he trigat tants anys a anar al Dakar. De fet, s’han alineat els astres a última hora. Em vaig inscriure al Ral·li del Marroc per a poder aconseguir la passada per al Dakar de 2024, ja que per a enguany no tenia el pressupost necessari. Però en tornar, a dos mesos del Dakar 2023, em van cridar i em van dir que podia anar al Dakar. Motul em va donar el suport que em faltava per a fer-lo en la categoria Original by Motul”.

“La intenció és acabar. Entraré en la història a l’ésser el primer espanyol que faci el Dakar en quad en la categoria d’Original by Motul. És una cosa increïble. Tinc l’oportunitat d’aprendre d’aquesta carrera dins de la pròpia carrera. Així em puc preparar per a tornar els pròxims anys amb assistència i a la recerca d’un gran resultat. Havia tingut oportunitats d’anar de copilot, però les vaig rebutjar. El Dakar, més que un somni, per a mi és un objectiu. Volia anar al Dakar a competir i no a viure l’experiència. En debutar en Original by Motul, el plantejament canvia i ja és més anar a aprendre de la carrera per a futures edicions. És el millor que em podia passar”.

Com diu el Dani, l’important és participar i a ben segur que intentarà arribar al final del Dakar que per ell ja seria tota una victòria.