El Campió d’Espanya d’Agility Luis Luque i la mundialista de ball Nayara Redondo, millors esportistes de la Gala de l’Esport Montbui

Els grans guanyadors de la nit van ser el Campió d’Espanya d’Agility Luis Luque Rodríguez, millor esportista masculí. També la mundialista a la modalitat de balls urbans, millor esportista femenina. I el premi a la persona amb més valors va ser per a Juan Luque Martínez, “Charraque”, per la seva tasca i trajectòria com a directiu i president a la UD San Mauro, en uns lliuraments molt emocionants.