El Camp del Rei es prepara per gaudir de la festa popular

Avui divendres s’enceta la celebració de la Festa Popular del Camp del Rei que convidarà al veïnat de Vilanova del Camí i de més enllà, a gaudir de la gresca i la bona companyia al carrer, fins diumenge. Amb el lema “Encresta’t”, el bon rotllo i l’enginy de l’Associació Cultural Camp del Rei s’han tornat a posar al servei d’un programa d’actes que té com a finalitat compartir un cap de setmana diferent, divers i molt divertit.

La festa s’ha celebrat gairebé durant 40 anys consecutius, amb una única aturada, l’any 2020, per la pandèmia de la Covid-19. A partir d’aleshores, el programa d’actes s’ha anat adaptant, com explica Manolo Cano president de l’Associació Cultural Camp del Rei, a la realitat de la formació d’aquesta associació, encapçalada per un grup de persones ja veteranes. Així, des de la senzillesa i sense gran desplegament de mitjans, aposten per actes que mantinguin l’essència de les primeres festes del barri i que animin a la participació de petits i grans.

Veient el programa d’actes, però, ningú pot negar l’energia i l’entusiasme que encomana el nucli dur de l’associació, perquè l’oferta d’activitats que han preparat és notable. Àpats tradicionals, com la sardinada de divendres al vespre o el vermut de dissabte; espectacles i concerts de la mà de les entitats més festeres del municipi; activitats infantils; competicions esportives…

Cano reconeix que el grup de joves que forma part de l’associació és de gran ajuda sobretot en els moments de més feina, i de fet, té un paper clau en el relleu de la direcció actual de l’entitat que ha d’aprendre a delegar una mica més, o si més no, animar-los a prendre la iniciativa.

En el que no es queden enrere ni uns ni altres, veterans i joves, és en l’ambició de fer que la festa sigui un moment de gaudi compartit que preparen amb il·lusió, afinant aspectes com la imatge del programa i el cartell, el Saluda o la construcció del relat de la celebració, buscant que fins i tot la crida o el lema: “Encresta’t! Som de la festa” tingui significat, perquè el gall està vinculat a l’entitat des dels seus inicis i amb més d’una anècdota.

I és que si d’una cosa pot presumir i treure pit amb elegància el Camp del Rei és d’haver aconseguit fer atractiva, any rere any, una celebració que compta avui dia amb molta competència, entre els càmpings i altres activitats de lleure, com assenyala Manolo Cano. Una situació que ha canviat força respecte de quaranta anys enrere, quan les festes populars esdevenien l’única oportunitat d’oci per a moltes famílies.