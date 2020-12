El calafí Celdoni Fonoll presenta el seu sisè dietari: El somni i l’esperança

La Casa del Llibre ha recuperat la capacitat de fer actes de presentació de llibres, després dels pitjors moments de la pandèmia. Va estrenar la nova temporada amb la presentació de “El somni i l’esperança” sisè dietari del calafí Celdoni Fonoll que per tercera ocasió en la seva carrera li ha presentat un president de la Generalitat.

Quim Torra –qui per cert te un magnífic dietari: “Quadern suís”- va voler ser l’encarregat de presentar el llibre. “En Celdoni Fonoll s’ha convertit en el cronista del procés. Escriu amb sentit i amb sensibilitat i al costat d’un clatellot sap escriure un poema. Els d’en Celdoni son dietaris molt amens, divertits i són exemple a seguir per als que ens agrada el gènere del dietari”, va comentar Torra. El president va donar a conèixer que “durant el confinament que vaig passar a la Casa dels Canonges degut al covid-19, vaig tornar a escriure un dietari dels esdeveniments que m’ha tocat viure al front de la Generalitat”.

Celdoni Fonoll es l’únic escriptor que tinguem notícia que tres presidents diferents li hagin presentat un llibre. Així, Jordi Pujol primer, Artur Mas després i ara Quim Torra han estat presidents de la Generalitat que han volgut presentar un llibre del poeta, cantant i escriptor calafí.

La igualadina Lloll Bertran va aprofitar l’acte per a retre un homenatge a Montserrat Carulla, traspassada recentment i a la qual “no se li ha ha reconegut els seus mèrits com a dona, com a catalana i com a independentista”.

Jordi Farré, de Cossetània edicions, que ha publicat el llibre, va destacar el paper de notari de l’actualitat que exerceix en Celdoni Fonoll del qual va anunciar que en els primers mesos del 2021 entrarà a impremta el següent dietari corresponent a “aquest espantós 2020”.

L’acte, com és costum en Fonoll, va acabar amb un recital de cançons cantades a mitges entre en Celdoni i la Lloll, acompanyats a la guitarra per Joan Garrofé que va servir per a recuperar algunes cançons que feia temps que la parella anoienca no interpretava en públic.

A la presentació hi varen acudir moltes personalitats vinculades al mon de la cultura, que han col·laborat en un moment o altre amb en Celdoni i la Lloll.