El Bruc es prepara per a rebre la primavera amb el Mercat Origen Montserrat

El diumenge 17 de març El Bruc celebra el Mercat Origen Montserrat, un mercat de pagès primaveral que comptarà amb diverses parades de productes de proximitat dels productors del Parc Rural del Montserrat i tot un seguit d’activitats que faran que la visita a la fira sigui una autèntica festa de la primavera.

El Mercat estarà ubicat a la plaça del Pati de Can Casas; a partir de les 9h del matí quan es podrà gaudir d’un esmorzar de forquilla. Hi haurà activitats fins a les 14h i s’hi podrà trobar una completa oferta de tota mena de productes de l’horta ecològica, a més de formatge, mató, oli i vi.

Durant tot el matí se celebraran activitats per a infants com ara impressió amb hortalisses reaprofitades, taller de científiques, pinta cares, i un concurs de tast d’olis on s’haurà d’endevinar de quina varietat local d’oliva es tracta. També es farà un taller d’envetar espardenyes i un altre per poder fer el teu propi bàlsam de llavis.

A les 12h es podrà gaudir d’una ruta guiada per conèixer la influència del modernisme en la realitat rural del municipi, el “Llegat dels Casas”. Tot això amenitzat per la música en directe de la Teresa Luna i l’obertura del vermut del Parc Rural de Montserrat. També es sortejarà un lot de productes del Parc Rural entre els compradors del Mercat.

El mercat de proximitat Origen Montserrat s’inspira en els valors de sostenibilitat, i és per això que es té especial cura a l’hora de reduir embalatges, materials d’un sol ús i residus en general.

Programa d’actes a la Plaça del Pati Can Casas, El Bruc

9:00 h Esmorzar de Forquilla de km0

10:00 h Carpa infantil, amb Pinta Cares i impressió amb hortalisses reaprofitades

10:00 h Petra Clown a tot el mercat

10:30 h Taller Científiques. Una hora d’experiments de les dones científiques per a nenes i nens

11:00 h El Joc de l’Oli, amb varietats del Parc Rural

11:30 h Obertura Vermut del Parc Rural del Montserrat

11:45 h Taller d’Espardenyes, aprèn a envetar espardenyes i prepara’t per la primavera!

11:30 h Actuació Grup musical amb Teresa Luna

12:00 h Ruta del Bruc modernista

13:00h Taller bàlsam de llavis, fes el teu propi cacau

13:00h Concurs lot de Productes del Parc Rural del Montserrat

Un mercat per difondre el valor gastronòmic de Montserrat

El mercat de pagès Origen Montserrat va néixer el juny de 2022 per difondre el valor gastronòmic dels productes de proximitat propis del Parc Rural del Montserrat, amb seu al Bruc (Anoia) i a Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). A més de les parades de venda directa dels propis pagesos de la zona que ofereixen els seus productes d’alta qualitat, les festes del canvi d’estació fan que la visita al mercat sigui una experiència molt més completa, ja que durant tot el matí se celebren múltiples activitats per a tots els públics.

El mercat Origen Montserrat està organitzat pel Parc Rural del Montserrat amb el suport de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments del Bruc i Olesa de Montserrat. Se celebra amb periodicitat mensual al municipi d’Olesa de Montserrat (cada primer dissabte de mes), i quatre vegades l’any es fa coincidir amb una gran Festa del canvi d’estació per tal que l’experiència de visita al mercat sigui molt més completa, tant a Olesa com al Bruc.