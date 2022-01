El bicentenari de “Els Tres Tombs d’Igualada”, un valuós testimoniatge del nostre patrimoni cultural

La Festa dels Tres Tombs, avui ja bicentenària a la nostra ciutat, i catalogada com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya; un any més s’ha celebrat tan bon punt com va començar el cicle festiu de Sant Antoni; una data que és molt més que això, a la majoria de poblacions de Casa Nostra.

Efectivament, les Festes en honor a Sant Antoni Abat, protector dels animals, en la majoria de les poblacions catalanes s’ha popularitzat com “Els Tres Tombs” o “Els Tonis”, i es venen celebrant tot configurant un ampli compendi de festejos a l’entorn del 17 de gener, des de les pròpies cavalcades seguint el ritual de les tres voltes o tres tombs, la benedicció dels animals, amb carros cavalls i animals de tir, les curses, endemés d’altres actes; sempre estretament relacionats amb les tasques del camp i l’ofici de traginar servint-se de les bèsties de càrrega.

Aquests tres tombs, també anomenats “passades” i/o “beneïdes”, en una primera època conformaven el ritual de donar tres voltes a l’entorn d’una gran foguera que cremava ramatges del camp. Posteriorment, en tant que festa essencialment cristiana, les tres voltes es van començar a realitzar al voltant de la figura del Sant, a l’església, a l’ermita o a l’exterior, entorn on es feia la benedicció dels animals de càrrega i fins i tot d’alguns de domèstics. De retruc, en la condició d’esdeveniment festiu, la desfilada cada cop més s’ha anat vestint de gala, tant pel que fa als carruatges com als animals de càrrega, al mateix Sant Antoni i als personatges honorats de la pubilla i les seves dames, àdhuc els abanderats; un parament i guarnició amb les insígnies gremials (a Igualada, daten del 1822i del 1856) que, a cada indret, ha guanyat una personalitat pròpia sense deixar d’evocar l’esperit de la pagesia i retre un elogi al món rural.

Una amable conversa amb la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada, Montse Argelich Solé, ens posiciona davant del considerable entusiasme experimentat per a la commemoració d’enguany, amb motiu d’aquest bicentenari. Un any profundament viscut que abraçarà diverses cites del seu calendari; tot perquè, puntualitzava: “Els Tres Tombs ja és una festa summament arrelada a Igualada; un tresor del patrimoni cultural i festiu de la ciutat, i molt especialment una celebració que un gran nombre de ciutadans se l’han anat fent seva”. Emperò, la festa, entre altres coses, també és un homenatge al traginer, aquella figura d’una cabdal importància al llarg de la història d’Igualada i d’altres municipis de l’Anoia; si es té en compte que es tractava d’un ofici que va ser clau en el transport de mercaderies i de les persones i per al progrés de la ciutat, considerant la seva ubicació en un lloc estratègic de les contrades catalanes, enmig de l’itinerari de l’antic Camí Ral. Ben aviat, el servei de la Diligència, que feia el trajecte Igualada-Barcelona, va evidenciar la rellevància d’aquest ofici.

Així, el mateix acte d’inauguració i presentació de les celebracions d’aquest bicentenari, també van servir per anunciar els actes de la Federació Catalana dels Tres Tombs, en el seu 25è aniversari; tot plegat, una avinentesa molt especial perquè Igualada, enguany, ha assumit de ser la “capital” dels Tres Tombs de Catalunya. I, a propòsit d’això, Argelich subratlla, pletòrica, la importància de ser l’entitat més antiga que celebra els Tres Tombs, de manera ininterrompuda.

Aquí, a la nostra Igualada, a l’any 1822 va constituir-se el primer Gremi de Traginers, en una època en què els que traginaven amb besties de càrrega i manejaven carros pertanyien al gremi dels pagesos. D’aquest moment data l’existència d’una primera bandera, la bandera petita original, (exposada a l’Ajuntament d’Igualada), l’honorable testimoniatge que certifica l’antiguitat del gremi; un gremi que des de llavors va estrenar-se en la celebració de les seves festes patronals, tots els 17 de gener, en honor a Sant Antoni Abat.

Tanmateix, haurien de passar moltes dècades, en concret fins a l’any 1878, per a popularitzar el festeig amb tota la significació que implica la paraula cavalcada, apareguda amb la denominació “cabalgata”, a l’històric diari “El Eco del Noya”; el mitjà periodístic que, a l’any 1880, ja incorporava el concepte “Tres Tombs”, i dos anys més tard ja els reconeixia en qualitat d’una efemèride tradicional i històrica gràcies al treball i protagonisme de les seves colles, incansables impulsores de la celebració dels Tres Tombs.

De forma habitual, els actes festius s’han vingut celebrant, amb un ofici religiós, una cercavila a la nit anterior, i els mateixos Tres Tombs.

Amb el pas dels anys, van ser incorporats a la puntual convocatòria anual, el dinar de germanor i el ball dels socis, el ball dels abanderats. Endemés, des del darrer terç del segle passat s’han anat afegint noves iniciatives a la celebració, com és ara el concurs de fotografia, organitzat conjuntament amb l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, i més tard, el concurs de dibuix escolar i el concurs d’aparadors. Això i tot, per a un esdeveniment tan notable, val a dir que aquest 2022, els portadors de les banderes gremials han estat l’Ajuntament d’Igualada i la Generalitat, en representació de la ciutadania.

Al capdavall, per a aquest any ple d’emocions i numèricament rodó, tot obviant la importància de la Diligència Igualada-Barcelona i del Museu del Traginer; al costat d’una web acabada d’estrenar, s’han inaugurat dues exposicions: una, a la Sala Municipal, que recull cartells i programes de les festes gremials; i, de fotografies històriques l’altra, a l’Arxiu Comarcal de l’Anoia. També, dos concerts, amb la Principal de la Bisbal i amb la nostra Banda de Música d’Igualada, a més dels habituals i esperats concursos de cada any, i també dues publicacions: una, sobre els darrers 25 anys de l’entitat, a càrrec d’Oriol Solà, acabat de presentar, i l’altra, un llibre de fotografies de la història del Gremi, que es un treball de recopilació d’alguns membres de la junta i socis, amb la presentació prevista per al proper mes de març.