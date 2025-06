Edu Fernández es retira de l’hoquei després de completar la temporada amb l’Igualada Rigat

Edu Fernández, el veterà jugador de l’Igualada Hoquei Club, finalitza la seva carrera esportiva, i ho fa després d’una darrera temporada amb un final somiat per a una trajectòria plena de compromís, esforç i talent.

L’atacant arlequinat posa punt final a la seva etapa com a jugador professional d’hoquei patins, tancant així una carrera llarga i brillant. La decisió s’ha pres de mutu acord entre el club i el jugador. Edu penja els patins, però continuarà vinculat al món de l’hoquei patins des de les banquetes de la base del club arlequinat.

Edu Fernández es va formar a la base de l’Igualada Hoquei Club, on va fer les seves primeres passes com a jugador i va créixer, tant esportivament com personalment. Va debutar amb el primer equip la temporada 1997/98, amb només 20 anys, i ben aviat es va consolidar com una peça clau a l’esquema arlequinat. Després d’un curt pas per la base del Barça, va retornar a Les Comes per viure de primera mà finals europees i nacionals com el sotscampionat de la Copa del Rei i el de l’OkLliga i el de la Lliga Europea (2003), i va ser escollit MVP del Torneig Internacional de Vigo (2003). L’any 2012 va iniciar una llarga trajectòria per altres clubs nacionals i a l’estranger, però va tornar a casa aquesta darrera temporada 2024/25. En total, l’Edu ha defensat els colors arlequinats en tres etapes, sumant més d’una dècada d’història al nostre club.

Des de ben petit, com molts altres jugadors de la base, Edu Fernández somiava amb aixecar un títol amb l’Igualada HC, el club de la seva vida. Tot i que s’hi va quedar a prop en diverses ocasions, aquell desig va romandre viu al llarg dels anys. I amb aquest anhel intacte, Edu va tornar a vestir la samarreta arlequinada per posar la cirereta a la seva trajectòria i tancar el cercle de la millor manera possible. I així va ser, el somni del petit Edu es va acabar fent realitat, i va aixecar la WSE Cup 2025 amb l’equip del seu cor.

Des de l’Igualada Hoquei Club agraeixen al jugador “de tot cor la teva dedicació, la teva actitud exemplar i el compromís amb el nostre projecte. Et desitgem tot l’èxit del món en aquesta nova etapa, i et recordem que Les Comes és i serà sempre casa teva”.