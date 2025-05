Una inversió de futur

En un context global marcat per la mobilitat humana, la nostra societat catalana esdevé cada dia més diversa. Aquesta realitat, lluny de ser un repte, ha de ser entesa com una oportunitat per enriquir el nostre teixit social i cultural. En aquest escenari, els Plans Educatius d’Entorn (PEE) i les aules d’acollida emergeixen com a instruments fonamentals i ineludibles del nostre sistema educatiu. Aquesta setmana us en parlem abastament en un reportatge.

Aquests dispositius no són meres eines pedagògiques; representen una aposta decidida per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Les aules d’acollida, tal com recullen els documents de la Generalitat, constitueixen la primera porta d’entrada per a infants i joves nouvinguts al nostre sistema educatiu. Són espais on l’aprenentatge de la llengua catalana esdevé la clau per obrir les portes a la participació plena en la vida escolar i social.

Paral·lelament, els Plans Educatius d’Entorn aborden la complexitat de la integració des d’una perspectiva més àmplia, connectant l’escola amb el seu entorn social, cultural i econòmic.

Tanmateix, no podem obviar les veus crítiques que, des de diversos sectors, qüestionen o alerten sobre certs aspectes de la implementació d’aquests instruments. És necessari un debat serè i constructiu sobre com optimitzar el funcionament de les aules d’acollida i com garantir que els PEE disposin dels recursos necessaris per assolir els seus objectius. La complexitat de la gestió de la diversitat requereix una inversió continuada en formació del professorat, en recursos materials i humans adequats, i en una coordinació eficaç entre els diferents agents implicats.

Cal rebutjar amb contundència aquells discursos simplistes i carregats de prejudicis que redueixen la immigració a un problema o que alimenten estereotips fàcils sobre els nouvinguts. Els infants que arriben a les nostres escoles porten amb ells un bagatge cultural i personal que pot enriquir enormement la nostra societat. La nostra responsabilitat com a comunitat educativa i com a societat en general és oferir-los les eines necessàries per construir el seu futur aquí, sense renunciar a la seva identitat i alhora abraçant la llengua i la cultura catalanes com a elements d’integració i cohesió. Les aules d’acollida i els Plans Educatius d’Entorn no són una despesa, sinó una inversió de futur.