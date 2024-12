Un problema que es fa molt gran

Diner fàcil i una justícia suau. Només així es pot explicar l’enorme proliferació, a tot el país i específicament molt a l’Anoia, de plantacions de marihuana, a voltes envoltades de sospitoses organitzacions que trafiquen també amb altres substàncies, i, a més, perillosament armades. Sí, això passa, i bastant, a l’Anoia. Prop de casa nostra. Us ho expliquem avui en un reportatge a La Veu, que incideix en el problema i ens obre una reflexió: per què no s’hi posa fre?

L’augment del cultiu de marihuana no només afecta les autoritats policials: s’ha convertit també en un maldecap per a les empreses que comercialitzen energia pel frau a la xarxa elèctrica dels cultius. Només a la primera meitat d’aquest any, les filials d’Endesa van desconnectar a municipis catalans 425 plantacions de cànnabis que estaven endollades il·legalment. S’ha convertit en un problema persistent que amenaça la seguretat física dels veïns i el subministrament a zones amb alta concentració de cultius de marihuana.

Ens estem acostumant a la fortor de marihuana, i, tot i detencions policials, els autors surten del jutjat com si res.

A l’Anoia, el problema ja ve d’anys enrere, especialment al sud, en indrets com Piera, Cabrera o la Torre de Claramunt, però en els darrers dos anys s’ha traslladat a tot arreu, fins i tot dins del nucli urbà d’Igualada.

En segons quins llocs, ens estem acostumant a la fortor de marihuana, i, més enllà de detencions policials -els Mossos i altres policies fan la seva feina, i prou bé- els autors surten del jutjat per la porta com si no passés res. La possible sanció econòmica, per molt alta que sigui, i quan arribi -vagi vostè a saber quan- és una minúcia comparada amb el que s’han guanyat en el cultiu…

Sis de cada deu plantacions amb la llum punxada a tot el país estaven a Catalunya.

Segons l’European Drug Report de 2024, elaborat per la Unió Europea, el 47% de tota la marihuana requisada a la UE el 2022 era al nostre país. La xifra, amb tot, inclou grans confiscacions de cànnabis no psicoactiu -l’anomenat CBD- que no està fiscalitzat i sol acabar amb els acusats absolts un cop arriben a judici.

Potser hem de dedicar-nos tots a cultivar marihuana? Pregunta dirigida als de sempre.