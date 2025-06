Orgull, Drets i Futur

La Setmana de l’Orgull LGTBI 2025 arriba a l’Anoia en un moment històric on, malgrat els avenços aconseguits, la lluita per la igualtat i la llibertat continua sent imprescindible. L’Orgull no és només una celebració; és una reivindicació col·lectiva i necessària per recordar que la diversitat sexual i de gènere és una riquesa social que cal protegir i defensar sense matisos.

Els darrers anys, la societat ha avançat en el reconeixement legal dels drets del col·lectiu. Hem deixat enrere dècades d’obscurantisme i repressió, com la infame Llei de Vagos y Maleantes, que durant el franquisme perseguia i estigmatitzava persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere. La lluita persistent del moviment LGTBI ha permès conquerir espais de llibertat i dignitat, des de la despenalització fins a la protecció legal contra la discriminació i l’avenç dels drets de les persones trans.

Tanmateix, la realitat ens demostra que els prejudicis, les fòbies i la violència no han desaparegut. Les agressions homòfobes i transfòbiques es mantenen, sovint invisibilitzades o minimitzades, i el discurs d’odi encara troba altaveus en espais públics i privats. La persecució, la discriminació laboral, l’assetjament escolar o la invisibilització en l’àmbit sanitari són fets que, malauradament, persisteixen en ple segle XXI.

No podem permetre que la por o la ignorància dictin les normes de convivència. La tolerància no és una opció, sinó una obligació democràtica i ètica. Només des del respecte a la diversitat, la defensa activa dels drets LGTBI i la promoció de la llibertat sexual i d’identitat podem aspirar a una societat realment justa i cohesionada. Cal recordar que la igualtat legal no sempre es tradueix en igualtat real, i que la responsabilitat de les institucions, els mitjans i la ciutadania és vetllar perquè cap persona sigui discriminada per ser qui és o estimar qui estima.

L’Anoia, com a territori plural i compromès, ha de ser exemple de convivència i respecte. La Setmana de l’Orgull és una oportunitat per fer visible la diversitat, però també per denunciar les injustícies i exigir polítiques públiques valentes que garanteixin la inclusió i la seguretat de totes les persones. És el moment de dir prou a la indiferència i a la complicitat silenciosa amb la intolerància.