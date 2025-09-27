Llegim en català!

Demà dissabte, el Mercat de Lletres d’Igualada, amb el seu bullici de paraules i idees, emergeix com una oportunitat d’or per reconnectar amb una de les pràctiques més enriquidores que existeixen: la lectura. Un espai com aquest no és només una fira de llibres, sinó un punt de trobada per a la comunitat, un aparador de la nostra cultura i una defensa activa de la nostra llengua. A més, aquesta diada de la cultura arriba en un moment excel·lent de la Biblioteca Central, amb dades de rècord a nivell d’usuaris i préstecs de llibres.
La lectura és sempre una pràctica que transcendeix l’oci. És una eina poderosa per a l’enriquiment personal i col·lectiu. A través dels llibres, expandim la nostra imaginació, millorem la nostra capacitat crítica i ens connectem amb el pensament d’altres èpoques i cultures. A més, llegir és un exercici d’empatia, que ens permet posar-nos en la pell d’altres persones i comprendre millor la complexitat del món que ens envolta. En un món cada cop més polaritzat, aquesta capacitat de comprensió és un veritable antídot. I també és una necessitat.
No podem deixar de banda que el Mercat de Lletres d’Igualada té un valor afegit: el seu compromís amb la llengua catalana. En un moment en què la vitalitat del català es veu amenaçada, exposada a la regressió per la globalització i la preponderància d’altres llengües, la lectura esdevé una trinxera de resistència. Llegir en català no és només una opció, sinó una responsabilitat. És una manera de mantenir viva una llengua que és el vehicle de la nostra història, les nostres tradicions i la nostra identitat col·lectiva. Com fem tots els que llegim La Veu de l’Anoia cada setmana.
Fomentar la lectura en català des de la infància és clau. El compromís amb la lectura i el català ha de ser constant. És un camí que hem de recórrer diàriament. A les nostres llars, a les nostres aules, a les nostres biblioteques i a les nostres llibreries. No podem permetre que la lectura sigui una activitat ocasional, sinó un hàbit arrelat en la nostra vida. Per molts més mercats de les lletres. Llegim en català!